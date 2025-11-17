[헤럴드경제=최원혁 기자] 재혼을 추진 중인 돌싱(돌아온 싱글)들은 재혼 추진에 가장 큰 걸림돌로 남성은 ‘경제력 미흡’, 여성은 ‘비호감 외모’를 가장 높게 꼽는 것으로 드러났다.

17일 재혼 전문 결혼정보회사 온리유가 결혼정보업체 비에나래와 공동으로 재혼 희망 돌싱남녀 532명(남녀 각 266명)을 대상으로 ‘재혼을 추진하는 데 있어서 가장 큰 걸림돌로 작용하는 것이 무엇입니까?’에 대한 설문조사를 진행했다.

이 질문에 대해 남성은 응답자의 35.0%가 ‘경제력 미흡’으로 답했고 여성은 33.9%가 ‘비호감 외모’로 답해 각각 가장 높은 비중을 차지했다.

이어 남성은 ‘공감 능력 부족(26.3%)’, ‘비호감 외모(22.5%)’, ‘불합리한 사고(16.2%)’ 등의 순이고 여성은 ‘불합리한 사고(27.4%)’, ‘경제력 미흡(23.3%)’, ‘공감능력 부족(15.4%)’ 등의 순으로 답했다.

또 ‘본인의 외모 중 재혼 추진에 가장 큰 핸디캡’을 묻는 질문에는 남성의 경우 ‘노안(26.3%)’, 여성은 ‘이목구비(28.2%)’를 가장 많이 지적했다. 2위로는 남성, 여성 똑같이 ‘비만(남 24.1%, 여 23.3%)’으로 답했다.

기타 남성은 ‘머리숱(18.1%)’과 ‘단신(15.0%)’, 여성은 ‘단신(18.1%)’과 ‘신체 비율(15.0%)’ 등을 들었다.

손동규 온리유 대표는 “재혼의 근본적 목표는 싱글 생활보다 더 행복해지는 것”이라, “너무 경제력이나 외모 등에 집착하는 대신 케미와 소통, 취미활동 등에 장점이 있는 상대를 찾는 것이 바람직하다”고 조언했다.