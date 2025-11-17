담양 청소년들, 지역 문제 해법 제안

[헤럴드경제(담양)=서인주 기자] 담양군 청소년들이 지역사회의 문제를 진단하고 해결방안을 제시하는 정책 제안 경연을 펼쳤다.

담양군(군수 정철원)은 지난 15일 ‘제4회 담양군 청소년 사회참여 아이디어 발표대회’를 마쳤다고 17일 밝혔다.

이번 대회는 담양군과 담양교육지원청이 주최하고 국제청소년교육문화원이 주관했으며, 청소년들이 지방자치 정책 과정에 참여할 기회를 제공하고 미래 시민으로서의 역량을 키우는 데 목적을 두고 진행됐다.

올해는 지난 7월부터 참가자를 모집해 1차 서면 심사를 거쳐 총 21개 팀 중 11개 팀이 본선에 진출해 정책 제안을 발표했다.

심사 결과 담양정책우수상(담양군수상)에는 창평고등학교의 ‘에코 서베이어를 통한 담양군 지속가능 환경정책 활성화’와 ‘작은 센서로 큰 재난을 막자’ 제안이 선정됐다.

담양정책행복상(담양교육장상)에는 ‘담양군 청소년 웰빙·참여 통합 지원 정책’과 ‘담양형 스쿨존, 미래의 꿈나무를 지켜요’가 선정됐으며, 담양정책발전상(국제청소년교육문화원 이사장상)은 ‘관광도시의 역설: 불균형을 바로잡는 지속가능 전략 관광패스’와 ‘ESG 실천과 잔반 감소를 위한 무지개 식판 도입’이 수상했다.

정철원 군수는 “우리 지역의 미래인 청소년들이 지역사회에 대한 깊은 관심을 가지고 훌륭한 정책 아이디어를 제안해 줘서 고맙다”며 “제안된 정책은 적극 검토해 실제 정책에 반영될 수 있도록 노력하겠다”라고 말했다.