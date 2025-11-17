경관·생태·역사 가치 인정…여수 4번째 명승 탄생

[헤럴드경제=박대성 기자] 천혜의 자연환경을 지닌 여수시 거문도 수월산 일원이 경관·생태·역사·학술 등 가치가 뛰어난 곳으로 평가받아 국가유산청(구 문화재청)으로부터 자연유산(명승)으로 최종 지정됐다.

거문도 수월산(해발 194m) 일원은 목넘이를 지나 거문도등대로 이어지는 탐방로는 울창한 동백나무숲과 어우러진 기암괴석 해안 풍경과 낙조 경관이 장관을 이룬다.

특히 거문도등대와 관백정 일원은 웅장한 일출과 백도(白島)의 모습을 한눈에 조망할 수 있어 해양 경관 가치가 뛰어나다.

또한 탐방로를 따라 동백나무, 돈나무, 다정큼나무 등 남부 해안의 다양한 식생이 잘 보존돼 있으며 흑비둘기 등 희귀 조류가 서식하는 등 생태학적 가치도 우수하다.

아울러 거문도는 예로부터 남해 방어체계의 중심이자 전략적 요충지였으며 ‘거문도 사건’ 등 근대 해양사와 국제 정치사의 주요 흔적을 지닌 장소로 역사·학술적 가치 또한 인정받았다.

거문도 사건이란, 조선 고종 22년(1885)에 영국이 러시아의 조선 진출을 견제한다는 명분으로 1887년까지 2년 간 함대를 동원해서 거문도를 불법 점령한 사건을 말한다.

이번 지정으로 여수시는 기존 명승인 ▲상백도·하백도 일원(1979년 지정) ▲금오산 향일암 일원 ▲영취산 흥국사 일원을 포함해 총 4곳의 명승을 보유하게 됐다.

시 관계자는 “이번 명승 지정은 여수 해양 자연경관의 탁월한 가치를 국가적으로 인정받은 뜻깊은 성과”라며 “2026여수세계섬박람회와 연계해 글로벌 섬 생태탐방 벨트를 구축하겠다”고 밝혔다.