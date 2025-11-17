서울시 어린이병원에 세워

롯데홈쇼핑은 서울 서초구 내곡동에 위치한 국내 유일의 발달장애 아동 재활전문 공공병원인 서울시 어린이병원에 ‘작은도서관’ 100호 특별관을 열었다고 17일 밝혔다.

작은도서관은 롯데홈쇼핑과 구세군 한국군국이 2013년부터 12년 동안 이어온 사회공헌 사업이다. 미래세대 아이들이 책을 통해 배우고 성장할 수 있는 친환경 학습공간을 조성하는 프로그램이다. 현재까지 누적 기부금은 30억원 이상이며, 도서 지원 20만권, 방문자는 480만명을 넘어섰다.

이번에 개관한 작은도서관에는 롯데홈쇼핑 직원들이 기증한 도서 1000여권이 비치됐다.

간판 프로그램 ‘최유라쇼’에서 나눔방송을 통해 주문건당 1004원씩 적립한 금액이 건립 비용으로 활용됐다. 도서관 내부에는 폐의류 약 3톤을 업사이클링한 섬유패널로 만든 책장과 책상을 배치했다.

특히 발달장애 아동들의 감각 발달과 창의적 표현을 돕기 위한 창작공간, 자폐, 발달장애 아동들의 미술작품을 제작, 전시하는 쇼룸 등 특화 공간도 함께 구성했다.

지난 13일 개관식(사진)에는 김광재(왼쪽부터) 롯데홈쇼핑 ESG위원장, 남민 서울시 어린이병원장, 김재겸 롯데홈쇼핑 대표, 김병윤 구세군 한국군국 사령관이 참석했다. 서울시 어린이병원 발달장애 아동과 청소년으로 구성된 ‘서울시 별별 하모니아 오케스트라’의 축하 공연도 진행됐다. 김재겸 대표는 “앞으로도 작은도서관 사업을 지속하며 미래세대 아이들이 동등하게 학습할 수 있는 환경을 마련하는 데 힘쓰겠다”고 말했다. 강승연 기자