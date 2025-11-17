카페리 항로 운항 재개 맞춰 출시

교원투어 여행이지는 블라디보스토크 여행 상품을 선보이며 러시아 극동 지역 여행 시장 활성화에 나선다고 17일 밝혔다.

코로나19 이전 블라디보스토크는 ‘가장 가까운 유럽’으로 불리며 20~30대에게 매력적인 여행지로 각광받았다. 가까운 거리와 유럽 특유의 감성을 느낄 수 있어서다. 여기에 저렴한 물가로 ‘가성비’ 여행지로도 주목받았다. 주요 관광지가 사회관계망서비스(SNS)를 통해 빠르게 확산하면서 MZ세대 사이에서 높은 선호도를 보인 바 있다.

여행이지가 내놓은 ‘가장 가까운 유럽, 블라디보스토크 4일’ 상품은 속초~블라디보스토크 카페리 노선 운항 재개에 맞춰 새롭게 기획됐다. 최근 해당 카페리 노선이 다시 열리면서 해상 물류 운송과 국제 교류가 활발히 이뤄지고 있다. 이 상품은 블라디보스토크 도착 후 시베리아 횡단 열차의 종착지이자 역사적 명소인 블라디보스토크 기차역, 유럽풍 거리와 카페, 기념품 상점이 늘어선 아르바트 거리, 고즈넉한 해양공원, 웅장함을 자랑하는 러시아정교회, 해양도시의 역사를 체험할 수 있는 잠수함 S-56 박물관 등을 둘러보는 일정이다.

여행이지는 이번 블라디보스토크 패키지를 시작으로 러시아 극동 지역 여행 시장 활성화를 위한 행보를 지속적으로 이어간다는 방침이다. 이번 블라디보스토크 패키지에 대한 자세한 사항은 여행이지 홈페이지와 앱에서 확인할 수 있다.

교원투어 관계자는 “블라디보스토크는 우리나라에서 가장 가까운 유럽으로, 새로운 여행 경험을 원하는 여행객들에게 큰 매력을 지닌 여행지”라며 “오랜 기다림 끝에 재개되는 블라디보스토크 여행의 설렘을 느껴보길 바라며, 앞으로도 다변화하는 고객들의 취향과 여행 트렌드에 맞춰 매력적인 상품을 선보일 것”이라고 말했다. 김광우 기자