한국투자신탁운용은 ACE 글로벌반도체TOP4 Plus 상장지수펀드(ETF)의 3년 수익률이 반도체 ETF(레버리지 제외) 중 가장 높다고 17일 밝혔다. 한국거래소에 따르면, 전 영업일(14일) 기준 ACE 글로벌반도체TOP4 Plus ETF의 3년 수익률은 336.75%로 집계됐다. 이는 레버리지 상품을 제외한 국내 상장 반도체 ETF 중 가장 높은 수치다. 최근 1년 수익률 또한 76.05%로 국내 상장된 반도체 ETF 50개(ETF CHECK 분류 기준, 레버리지 포함)의 평균치(69.20%)를 상회한다.

해당 ETF는 한국투자신탁운용이 2022년 11월 15일 상장한 상품이다. 글로벌 반도체 산업을 ▷메모리 ▷비메모리 ▷파운드리 ▷반도체 장비 등 4가지 영역으로 구분해 영역별 대표 기업에 집중 투자한다. 현재 편입종목 상위권에는 SK하이닉스(26.22%), ASML(19.08%), 엔비디아(18.61%), TSMC(17.33%)가 이름을 올리고 있다.

회사는 상장 3주년 기념 이벤트 ‘WHERE’S ACE TOP4?’도 진행 중이다. ACE 글로벌반도체TOP4 Plus ETF 투자자 중 최고 수익률 4명과 최다 투자 횟수 4명에게 신세계 상품권 30만원을 각각 지급할 예정이다. 해당 이벤트는 오는 12월 10일까지 참여 가능하다. 정윤희 기자