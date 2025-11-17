이용자 선택권 강화 및 서비스 접근성 향상 기대

[헤럴드경제=이태형 기자]국민건강보험공단은 사용자의 접근성과 편의성을 높이기 위해 17일부터 공단 모바일 전자문서 수신채널을 확대했다고 밝혔다.

건강검진표 및 안내문, 지역고지서, 장기요양인정서, 연간 급여일수 통보서 등 320종의 안내고지를 네이버 앱뿐만 아니라 패스(PASS) 앱, 카카오톡까지 3개의 주요 플랫폼을 통해 안내문을 확인할 수 있게 됐다.

특히 본인이 원하는 수신채널을 직접 선택해 안내문을 수신할 수 있도록 기능을 추가해 이용자의 편의성과 만족도를 동시에 높였고, 전자문서 수신 환경의 접근성이 한층 강화돼 연령대별·이용습관별로 다양한 국민이 편리하게 이용할 수 있을 것으로 기대된다.

원인명 건보공단 징수상임이사는 “이번 조치는 모바일 전자문서 서비스를 국민 생활 중심형 플랫폼으로 전환하기 위한 첫걸음”이라며 “사용자 중심의 서비스 개선을 지속적으로 추진하고 민원 접근성과 편의성을 동시에 강화하겠다”라고 밝혔다.