인증중고차, EV, PBV 등을 아우르는 거점 1층에 온·오프라인 연계 인증중고차 공간 2층에는 ‘PBV 익스피리언스 센터’ 운영

[헤럴드경제=김성우 기자] 기아가 인증중고차부터 전동화 라인업, PBV(목적기반모빌리티), 애프터마켓 용품까지 모두 경험할 수 있는 특별한 공간을 평택에 연다.

기아는 17일 경기 평택시 청북읍 일대(청북읍 청원로 85-29)에 위치한 인증중고차 브랜드 특화 고객 거점 ‘기아 인증중고차 센터 평택 직영점’과 기아 최초 PBV 특화 거점 ‘PBV 익스피리언스 센터(PBV Experience Center)’ 개소식을 진행했다고 밝혔다.

개소식 현장에는 정원정 기아 국내사업본부장(부사장)을 비롯해 정장선 평택시장, 강정구 평택시의회 의장, 박근균 경기도 국제협력국장 등 주요 관계자들이 자리했다.

이날 문을 연 센터는 약 1.9만평의 부지로, 1층에는 인증중고차 라운지와 EV 라운지를 갖춘 기아 인증중고차 센터 평택 직영점, 2층에는 PBV 풀라인업 전시와 비즈니스 공간으로 조성된 PBV 익스피리언스 센터로 구성된다.

우선 기아 인증중고차 센터 평택 직영점은 기아가 직접 기획하고 구축한 대규모 인증중고차 특화 공간이다. 기아는 센터 내 총 1400여 대(실내 약 640대, 실외 약 750대) 규모의 전시 시설을 마련했다. 고객들은 기아 인증중고차 공식 홈페이지에서 관심 차량을 탐색한 후, 센터에 방문해 실물 차량 확인부터 전문 상담, 시승까지 통합된 구매 여정을 경험할 수 있다.

로비에 설치된 초대형 미디어월과 ‘CPO 인트로덕션 존(CPO Introduction Zone)’에는 기아 인증중고차의 200여 가지 품질 점검 과정을 시각화한 디지털 콘텐츠가 구현된다. 터치스크린 미디어를 활용한 ‘디지털 탐색 공간’에서는 기아 인증중고차 공식 홈페이지와 연동해 고객의 니즈에 맞는 차량을 실시간으로 추천받을 수 있다. 컨설팅 존(Consulting Zone)에서는 전문 상담 인력을 통해 1:1 개인 맞춤형 상담이 가능하다.

기아 인증중고차 센터 평택 직영점만의 특화 프로그램으로 약 800m 길이의 ‘기아 인증중고차 전용 시승 트랙’도 마련된다. 기아의 전기차 라인업을 체험할 수 있는 ‘EV 라운지’에는 기아 전동화 라인업의 대표 차량들이 전시된다.

2층에 위치한 ‘PBV 익스피리언스 센터’는 기아 최초의 PBV 특화 거점으로, 향후 PBV 풀라인업을 순차적으로 전시하는 공간이다. 방문객들은 입구에 위치한 ‘웰컴 키오스크(Welcome Kiosk)’를 통해 ‘PBV 라이프스타일 찾기 큐레이션’을 비롯한 공간 안내, 다양한 프로그램 관련 정보를 간편하게 제공받을 수 있다.

‘PBV 전시존’에서는 다양한 내·외장 컬러의 PV5 모델 및 글로벌 공구 브랜드 ‘밀워키’와 협업한 PV5 카고 모델을 만나볼 수 있다. 현장에서는 시승 프로그램을 운영하고 비즈니스 라운지, 인스파이어링 존(Inspiring Zone), 비즈니스 스퀘어가 마련된다.

현장에는 지역 사회와의 실질적인 상생을 중요한 가치로 생각하고 거점 내 다양한 공공 편의시설도 함께 마련된다. 센터는 벚꽃 산책로, 반려견 놀이터, 분수공원 등 방문 고객과 지역 주민들이 자유롭게 이용할 수 있는 시설을 조성했고, 1층 컨퍼런스룸은 네이버 플레이스 연계 예약 시스템을 통해 교육과 행사 등 다양한 용도로 활용할 수 있는 지역 커뮤니티 공간으로 운영된다.

기아 관계자는 “인증중고차 센터 평택 직영점과 PBV 익스피리언스 센터는 인증중고차뿐만 아니라 기아 EV 라인업, PBV, 기아 샵까지 기아의 모빌리티 전 영역을 한자리에서 경험할 수 있는 통합 고객 체험 공간”이라며 “센터 내 차별화된 프로그램을 바탕으로 중고차 구매의 새로운 기준을 제시하고, 지역사회와 함께 성장하는 거점으로 자리매김하겠다”고 밝혔다.