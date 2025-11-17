내달 4일 출시…사전예약 30% 할인

[헤럴드경제=강승연 기자] 편의점 세븐일레븐은 일본 세븐일레븐 냉동 디저트 1위 상품인 ‘돌(Dole) 아사이볼’을 국내에 단독으로 선보인다고 17일 밝혔다.

식이섬유 섭취를 극대화한 ‘파이버맥싱(Fiber Maxing)’ 트렌드를 고려했다. ‘돌 스무디볼’은 2종으로 ‘아사이볼’과 ‘망고볼’이다. 얼음처럼 시원하게 얼린 과일과 그래놀라가 조화를 이루는 냉동 디저트다.

내달 4일 정식 출시된다. 오는 18일부터 24일까지 세븐일레븐 모바일앱 ‘아사이볼 한국 상륙 기획전’에서 예약 구매하면 30% 할인 혜택을 받을 수 있다. 준비 물량은 1000개다. 연말까지 ‘2+1’ 증정 프로모션도 한다.

세븐일레븐은 글로벌 소싱을 세븐셀렉트(PB) 브랜드 강화, 스포츠 마케팅 등과 함께 MD 혁신 전략의 한 축으로 삼아 젊은 소비층을 공략하고 있다. 지금까지 5개국, 200여종의 글로벌 인기 상품을 선보였다. ‘오하요 저지우유푸딩’, ‘랑그드샤’ 등 올해 누적 디저트 카테고리 매출은 지난 14일 기준 전년 동기 대비 30% 증가했다.