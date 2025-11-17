오전 3시께 유조차·화물차 등 연쇄 추돌 사고로 2명 사망 4명 부상…도로 통제 중

[헤럴드경제=이영기 기자] 17일 경북 상주영천고속도로에서 기름을 운반하던 유조차와 화물차, 승용차 등이 연쇄 추돌했다. 이 사고로 화물차 운전자 등 2명이 숨지고 4명이 부상을 입었다. 주변 일대의 양방향 통행은 3시간째 제한되고 있다.

경북경찰청과 소방 당국 등에 따르면 이날 오전 3시 12분께 경북 영천시 신녕면 화산리 상주영천고속도로 신녕IC 인근(63.7㎞ 지점)에서 1차선을 이용해 상주방향으로 달리던 26톤 탱크로리 차량(벙커C유 2만4천ℓ 적재)이 2차선에서 주행 중이던 25톤 화물차량의 좌측 적재함을 추돌했다.

이후 14톤 화물차가 사고 탱크로리 차량 뒷부분을 추돌하는 등 뒤따라오던 2.5톤 화물차와 승용차, 버스 등 차량 8대가 추가로 연쇄 추돌했다.

이 사고로 탱크로리 차량과 14톤·2.5톤 화물차 2대 등 차량 3대에서 불이 났다.

또 상주 방면 연쇄 추돌사고 발생 당시 사고 화물차 1대에 실려 있던 H빔 다량이 반대 방향인 영천 방면으로 떨어졌다. 이를 피하려던 승용차와 탱크로리, 13톤 화물차 등 3대가 옹벽, 가드레일 등을 충돌하는 사고가 추가 발생했다.

이날 상주영천고속도로 양방향에서 발생한 연쇄 추돌 및 충돌 사고로 현재까지 화물차 운전자 등 2명이 숨지고, 4명이 부상한 것으로 조사됐다.

또 탱크로리 차량 등 사고 차량 3대에서 난 불은 오전 5시 40분께 모두 진화됐다.

현재 사고 수습 등을 이유로 상주영천고속도로 사고 현장 인근 양방향 통행은 모두 통제 중이다. 동군위IC∼영천 방향(부산 방면) 5㎞ 구간, 부산에서 상주 방향 3.9㎞ 구간에서 3시간째 차량 정체가 이어지고 있어 경찰이 우회 조치 등에 나섰다.

경찰 관계자는 “추돌사고를 낸 탱크로리 운전자가 음주는 하지 않은 것으로 파악됐고 탱크로리에 실린 화물은 벙커C유로 폭발 위험은 없는 상태”라며 “정확한 사고 경위와 부상자 수는 추가로 파악해야 한다”고 밝혔다.