[헤럴드경제=박종일 선임기자]관악구(구청장 박준희)가 3년 연속 본예산 1조 원 시대를 이어간다.

구는 올해 예산 대비 3.5% 증가한 총 1조 922억 원을 2026년 예산안으로 편성해 관악구 의회에 제출했다.

경기 침체 장기화로 인한 세수 감소와 법적·의무 지출 증가로 인한 어려운 재정 여건 속에서 구는 ‘선택과 집중’을 핵심 전략으로 삼았다. 구정 사업 전반을 ‘제로베이스’에서 재검토해 과감한 세출 구조 조정으로 예산 낭비 요인을 사전에 차단하고, 전략적인 재원 배분을 하는 것이 주된 내용이다.

민선 8기 공약 이행의 성공적인 마무리에 중점을 둔 구는 6대 구정 목표인 경제, 복지, 청년, 교육, 안전, 혁신 전 분야의 고른 성과 창출을 위한 예산 편성에 집중한다는 방침이다.

내년도 경제와 일자리 분야에는 총 106억 원을 투입해 혁신경제도시 구현에 힘을 싣는다. 특히 지난 7월 출범한 관악중소벤처진흥원 운영에 18억 원을 편성해 지속 가능한 벤처 창업지원 체계를 강화해 나갈 예정이다.

아울러 동행 일자리 등 공공일자리 창출 23억 원, 관악사랑상품권과 공공배달앱 전용상품권 발행 18억7000만 원, 골목상권 온라인 쿠폰 활성화 사업 5000만 원 등 예산 편성으로 민생 경제 안정과 지역경제 활력 제고에 힘쓴다.

구는 증가하는 복지 수요에 대응해 올해보다 328억 원 증액된 6972억 원을 복지 분야에 편성했다. 이는 전체 예산의 63.8%로 가장 큰 비중을 차지한다. 특히 내년도 돌봄통합지원법 전면 시행에 대비하여 구는 ‘지역사회 통합돌봄 업무’, ‘관악형 돌봄플러스’ 등 7개 사업을 신설, 총 3억원의 예산을 편성했다.

이와 함께 조직개편을 통해 돌봄 인력을 보강하고 보건, 의료, 요양, 돌봄 등 분야별 복지서비스를 통합적으로 연계해 제공할 계획이다.

아울러 ‘사회복지 현장 종사자 예우수당(2억5000만 원)’과 ‘취약 어르신 방문진료 본인부담금 지원(5000만 원)’ 예산을 신규 편성 ▲구립 노인종합복지타운 건립(16억 원) ▲노인 맞춤 돌봄서비스(38억8000만 원) ▲부모 급여 지원(202억 원) ▲첫만남이용권 지원(38억 원) 등 생애주기별 맞춤형 복지 서비스를 확대할 계획이다.

구민이 안전한 생활 환경 구축을 위해 ▲도로 및 도로시설물 관리(32억5000만 원) ▲하수시설물 관리(17억9000만 원) ▲풍수해 예방(10억3000만 원) ▲재난관리기금 조성(12억3000만 원) ▲안전보건관리체계 구축 및 중대재해 예방(6000만 원) ▲재난문자전광판 운영(1000만 원) 등에 예산을 적극 편성했다. ‘도시공원 조성·정비(37억4000만 원)’와 ‘산림의 보전 정비(27억7000만 원)’ 등 쾌적한 도시 환경 조성으로 주민 삶의 질 향상에도 힘쓴다.

이 외도 청년친화도시 고도화를 위한 기반 마련에 5억 원을 편성, 국정기조인 ‘인공지능(AI) 대전환 시대’에 맞춰 구민 대상 인공지능(AI) 역량 강화 교육을 신설하는 등 정책과 사회 변화의 흐름을 내년도 구정 예산에 반영했다.

2026년도 예산안은 관악구의회 심의를 거쳐 오는 12월 18일 최종 확정될 예정이다. 박준희 구청장은 “힘든 세수 여건 속에서 내년도 예산안 편성이 쉽지 않았다”며 “주민이 체감할 수 있는 정책을 꼼꼼히 챙겨 주민의 행복을 예산에 담아 다가오는 2026년에도 ‘주민 중심의 공감 행정’을 펼쳐나가겠다”고 말했다.