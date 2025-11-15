[헤럴드경제=최원혁 기자] 4~10세 사이의 소녀들을 상대로 성범죄를 저지른 혐의를 받는 50대 남성이 경찰에 체포된 가운데 이 남성이 인간 면역결핍 바이러스(HIV)에 감염됐을 수 있다는 의혹이 나와 피해 아동의 부모들이 불안에 떨고 있다.

13일(현지시간) 태국 매체 타이거에 따르면 태국 북동부 우돈타니주에 거주하고 있는 4~10세 소녀의 부모들이 50대 태국인 남성 띠아를 상대로 고소장을 제출했다.

이들은 경찰이 띠아가 같은 지역에 거주 중인 소녀들에게 강간 등 성범죄를 저지르고 HIV를 전파했다는 혐의를 받고 있음에도 지난달 21일 신고 이후 어떠한 후속 정보도 제공하지 않았다며 항의하고 있다.

부모들은 경찰 수사가 지지부진하자 결국 SNS에 피해를 입고 소외된 사람들을 돕는 한 인플루언서에게 사건을 알려 공론화시켰다.

이후 인플루언서의 도움을 받은 몇몇 부모들은 지난 11일 경찰과 만날 수 있었으며 피해 아동이 최소 7명 이상인 것을 확인했다. 일부 가정은 두려움과 수치심 때문에 정식 신고를 하지 못하고 있는 것으로 알려졌다.

한 피해 아동의 어머니는 “딸이 TV 뉴스에서 성폭행이라는 단어를 듣고 의미를 물어 의아했다”며 “계속된 추궁 끝에 딸이 ‘띠아가 집으로 유인해 욕실에서 나를 성폭행했다’고 털어놓았다”고 밝혔다.

또 다른 피해자의 어머니는 “딸이 지속적인 통증을 호소하고 자궁에서 (피고름이) 계속 이상한 분비물이 나오는 등 이상증세를 보여 수술까지 고민하던 중 피해 사실을 알게 됐다”며 “고통스럽게도 내 딸을 성폭행한 가해자는 친척이었다. 도저히 상상도 할 수 없던 일이라 충격이 너무 크다”고 고통을 호소했다.

특히 띠아는 HIV 양성일 가능성이 있는 것으로 드러났다. 그의 아내는 이미 감염 사실이 확인돼 지역 기관으로부터 복지 지원을 받는 것으로 알려졌다.

HIV는 후천성 면역결핍 증후군(에이즈)을 일으키는 원인 바이러스다. 감염자와의 성 접촉이나 주사 재사용, 감염자의 혈액 수혈 등을 통해 전파된다. HIV에 걸리면 면역력이 떨어지고 각종 감염성 질환과 종양이 발생해 사망에 이를 수 있다.

피해 아동의 부모들은 “만약 띠아가 감염자인 것으로 확인된다면 우리 자식들도 HIV에 노출됐을 가능성이 높다”며 불안해하고 있다.

한편 띠아는 11일 추행 및 아동 유괴 혐의로 체포됐다. 하지만 모든 혐의를 부인하고 있다. 현지 경찰은 띠아를 구금해놓고 성폭행 여부를 확정하기 위해 법의학 검사를 진행 중이다.