[헤럴드경제=신동윤 기자] 메리츠증권이 올해 3분기 연결 기준 영업이익이 2530억원으로 전년 동기 대비 4.1% 증가했다고 14일 밝혔다. 당기순이익은 2000억원으로 전년 동기 대비 14.1% 늘었다.

3분기 기준 올해 누적 영업이익 규모는 7016억원으로 1년 전보다 5.8% 감소했다. 다만, 당기순이익은 6435억원으로 18% 증가했다.

기업금융(IB) 부문에서 기존 및 신규 딜에 대한 수수료 증가로 견조한 실적을 달성했다는 게 회사 설명이다. 위탁매매 및 자산관리 부문에서는 꾸준한 예탁자산 및 고객 수 증가로 수익성이 개선됐다는 평가다.

메리츠증권 관계자는 “상반기 자산운용(Trading) 부문에서의 호실적과 3분기 IB을 비롯한 위탁매매 및 자산관리 부문의 실적 개선이 부문별 고른 성장을 이끌었다”면서 “성장성이 높은 자산 중심으로 투자 포트폴리오의 질적 다변화를 통해 자본의 효율적인 집행과 모험자본 공급 역할을 더욱 강화할 것”이라고 말했다.