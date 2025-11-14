[헤럴드경제=김광우 기자] “오죽하면 ‘총’까지 동원했다”

일본이 야생동물의 습격으로 ‘공포’에 휩싸였다. 사람들을 두려움으로 몰아넣은 것은 바로 ‘곰’. 무차별 공격으로 인한 사망자까지 속출하고 있다.

곰이 서식하는 일부 산속에서 벌어지는 일이 아니다. 도심까지 내려와 사람들을 공격하는 곰들이 다수 발견되는 상황. 일부 지역에서는 ‘외출 자제’ 권고까지 내려지고 있다.

올해 곰의 습격이 반복되는 이유 중 하나는 ‘먹이 부족’. 기후변화로 인해 곰의 먹이가 되는 도토리류가 ‘대흉작’ 수준으로 줄어들며, 먹을 것을 찾아 도심까지 내려온 것.

피해가 끊이지 않는 가운데, 일본 정부는 중대범죄 진압에만 사용할 수 있었던 ‘총기 사용’까지 허가하고 나섰다. 사실상 곰을 사살해 피해를 예방하는 방법을 취한 셈이다.

일본 경찰은 최근 곰을 소총으로 사살할 수 있도록 기존의 총기 규칙을 제정했다. 기존에 총기는 각종 흉악·중대범죄에만 사용할 수 있도록 제한돼 있었다. 하지만 지난 13일부터 소총을 장착한 현지 경찰들이 투입돼 곰 퇴치에 나서고 있다.

이는 현재 일본에서 발생하는 ‘곰 습격’이 중대범죄 그 이상의 피해를 내고 있기 때문. 일본 환경성에 따르면 지난 4월 이후 곰 습격으로 인한 사망자만 13명에 달한다. 이는 이전 역대 최고 사망자 수(6명)와 비교해 두 배 이상 많은 수치다.

올해 4월부터 9월까지 곰 출몰 신고가 들어온 건수만 해도 2만792건으로, 지난해 전체 건수를 뛰어넘었다. 이에 따라 포획된 곰의 수만 해도 6000마리를 넘어섰다. 더 강력한 대책이 필요하다는 여론이 지속되며, 극단 대책인 ‘사살’ 조치까지 내려진 것.

가장 주목할 부분은 곰 습격 피해가 발생하는 지역. 기존에는 등산 등을 목적으로 곰이 서식하는 산속에 들어갔다가 습격을 당하는 경우가 많았다. 하지만 최근 역 주변, 초등학교, 슈퍼마켓 등 주민 생활반경 내로 들어와 피해를 유발하고 있다.

최근에는 훗카이도 지역에서 불곰이 주행 중인 차량을 습격하는 영상이 공개돼, 화제가 됐다. 지난 16일 이와테현에서는 온천에서 청소하던 60대 남성이 행방불명됐다가, 인근 산속에서 시신으로 발견된 바 있다.

아키타현에서는 이른 오전 반달가슴곰이 역 주변 중심가에 출몰해 사람 네 명을 습격한 사건이 보고됐다. 현지 언론 집계에 따르면 올해 4월부터 10월까지 곰으로 인한 사상자 중 주민 생활권에서 습격당한 비중은 약 66%인 것으로 나타났다. 하반기만 놓고 보면 생활권 습격 비중이 80%에 달했다.

일본에서 갑자기 야생곰 습격이 늘어난 원인으로는 ‘먹이 부족’이 지적되고 있다. 산속에서 기존에 섭취하는 먹이를 찾지 못한 곰들이, 비교적 쉽게 음식물쓰레기 등을 발견할 수 있는 민가까지 내려오고 있다는 것.

특히 기후변화로 인해 곰의 먹이가 되는 너도밤나무 열매 등 도토리류가 제대로 자라지 못하고 있다는 분석이 나오고 있다. 도토리류는 여름에 급성장하는데, 역대급 더위와 함께 가뭄 등 이상기후 현상이 반복되며 ‘대흉작’의 강도와 주기가 빈번해지고 있다는 것.

곰으로 인한 피해 기간 또한 늘어날 수 있다는 지적이 나온다. 기후변화로 인해 가을 날씨가 더워질 경우, 곰이 겨울잠에 드는 시기까지 미뤄지기 때문. 특히 겨울잠을 자기 전 가을이 가장 먹이 활동이 활발한 시기이기 때문에, 부족한 먹이를 찾아 민가까지 내려와 피해를 주는 사례가 늘어난다.

올해만 특별한 상황이라고 볼 수도 없다. 일본 정부는 90년대 이후 꾸준히 곰 보호 정책을 추진했다. 이에 따라 개체수는 회복되며 출몰 빈도 또한 높아지고 있다. 고령화로 인해 농촌 지역의 인구가 줄면서, 민가에 대한 곰의 경계심이 허물어지고 있다는 평가도 나온다. 곰을 쫓는 사람 없이, 민가에서 먹이를 얻은 경험이 쌓이며 주민 생활권 출몰이 더 잦아진다는 것.

일본 여행객들 또한 안심할 수 없다. 미국 국무부는 지난 13일 일본을 체류·방문하는 미국인을 대상으로 ‘야생동물 경보’를 냈다. 언급된 지역은 삿포로시를 포함한 아키타현, 삿포로시 등이다. 전체 여행경보 단계가 높아진 것은 아니다. 하지만 특정 동물 피해로 인해 별도의 경고를 낸 것은 이례적이라는 게 현지 언론의 평가다.

다카이치 사나에 총리 또한 지난 12일 참의원(상원) 예산위원회에 참석해 “국민의 안전과 안심을 위협하는 심각한 사태로, 추가예산을 활용해 필요한 정책을 순차적으로 실행에 옮길 것”이라며 “포획비용 등 지자체가 필요로 하는 경비 지원을 확충할 것”이라고 말했다.

