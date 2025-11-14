“부동산 부문 기저효과로 매출·영업익 감소”

[헤럴드경제=전새날 기자] LF는 올해 3분기 연결 기준 매출이 전년 동기 대비 17.1% 감소한 3986억원이라고 14일 공시했다. 같은 기간 영업이익은 70.1% 줄어든 161억원이다.

부동산 부문에서 코람코자산신탁의 전년도 일회성 리츠 자산 매각 차익에 따른 기저효과로 3분기 연결 매출과 영업이익이 감소했다.

반면 LF는 3분기에도 패션 사업 수익성을 대폭 개선했다. 패션의 경우 영업이익이 전년 동기 대비 79.2% 증가하는 등 실적 개선을 이뤘다. LF는 정교한 수요 예측 기반 판매 적중도 상승, 반응 생산 통한 탄력적 제품 공급, 고객 변화에 따른 라인업 확대, 해외 매출 증가 등에 힘입은 결과라고 설명했다.

LF 관계자는 “수요 예측 정교화와 재고 효율화를 통해 패션사업의 실적은 크게 개선됐다”라며 “연중 성수기인 4분기에는 수요 선점과 제품 차별화 전략을 통해 매출 극대화와 수익성 강화에 집중할 계획”이라고 말했다.