[헤럴드경제=전새날 기자] 애슬레저 브랜드 안다르는 올해 3분기 매출이 전년 동기 대비 7% 증가한 774억원을 기록했다고 14일 밝혔다. 역대 최대 3분기 실적이다. 3분기 누적 매출 역시 2132억원으로 사상 최고치를 기록했다.

3분기 영업이익은 전년 동기(122억원) 대비 21.3% 감소한 96억원을 기록했다. 미국 시장 진출 및 싱가포르 3호 매장 오픈 등 해외 시장 투자로 인한 영향이라고 안다르는 설명했다.

일상 활동에도 잘 어울리는 세련된 스타일의 애슬레저 제품군이 호실적을 이끌었다. 안다르는 트렌드를 반영해 레깅스 원단으로 와이드핏·부츠컷·조거핏 등 다양한 스타일을 확대했다. 또 독자 개발 원단으로 만든 와이드팬츠·카고팬츠·투웨이팬츠·조거팬츠 등 애슬레저 팬츠 제품군을 꾸준히 확장했다. 그 결과, 여성 와이드팬츠 카테고리의 판매량은 전년 대비 80% 이상 증가하며 매출 성장을 견인했다. 또 110여 종의 넉넉한 핏의 하의 제품들이 베스트셀러에 오르는 성과를 거뒀다.

로고가 전면적으로 드러나지 않는 옷을 선호하는 트렌드를 반영해, 고급스럽고 부담 없는 디자인으로 일상 속에서 활용도를 한층 높였다. 패턴과 색상, 소재, 봉제선 등 세부적인 완성도를 높인 디자인도 관심을 모았다.

공성아 안다르 대표는 “패션 트렌드 변화에 선제적으로 대응하며 소비자 수요를 겨냥한 제품을 선보인 결과, 올 3분기 사상 최대 실적을 달성할 수 있었다”며 “앞으로도 안다르는 제품 경쟁력 강화로 시장 트렌드를 선도해 나갈 것”이라고 말했다.