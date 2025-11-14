행정민원구조센터의 체계적 구축과 향후 발전 방향을 논의하기 위한 정책 토론회가 오는 26일 오전 10시, 서울 영등포구 국회의원회관 제2소회의실에서 열린다. 이번 토론회는 박정현 국회의원(국회 행정안전위원회·대전 대덕구)이 주최하고, 대한행정사회(회장 윤승규)가 주관한다.

이번 토론회에서는 행정민원구조센터 도입의 법적·정책적 필요성이 집중 조명된다. 발제는 ▶홍선기 동국대 법학과 교수(헌법재판소 헌법연구위원), ▶강수경 덕성여대 법학과 교수(제11대 총장) 등 학계 전문가들이 맡아 행정민원구조센터의 제도적 기반과 운영 방향을 제시한다.

좌장은 김기표 전 중앙행정심판위원회 위원장이 맡으며, 토론에는 ▶강민지 행정안전부 행정제도과장 ▶윤영국 국민권익위원회 민원조사기획과장 ▶김민수 대한행정사회 정책부회장 ▶박병옥 대한행정사회 지방발전부회장 ▶강창국 대한행정사회 대외협력사업단장 ▶조장형 대한행정사회 이사 등 정부·전문가·현장 실무진이 참여해 실효성 있는 제도 개선 방안을 논의할 예정이다.

윤승규 대한행정사회 회장은 “행정민원구조센터는 복잡한 행정절차 속에서 국민이 가장 먼저 도움을 받을 수 있는 공공 민원지원 플랫폼으로 성장해야 한다”며 “대한행정사회는 민원구조의 전문성과 접근성을 높여 국민이 체감할 수 있는 실질적 행정지원 체계 구축에 최선을 다하겠다”고 말했다.

이번 토론회에는 국회의원, 정부 부처 관계자, 언론인, 대한행정사회 임직원 등 100여명이 참석할 예정이다.