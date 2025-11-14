[헤럴드경제=유혜림 기자] KB금융그룹이 아시아 최대 규모의 핀테크 행사인 ‘싱가포르 핀테크 페스티벌’에서 민관 협력 행사를 통해 국내 핀테크 기업들의 글로벌 시장 진출 지원에 나섰다.

KB금융은 지난 12일부터 14일까지 금융위원회와 함께 ‘K-핀테크 공동관’ 부스를 운영하고 ‘2025 K-핀테크 싱가포르 데모데이’를 개최했다고 밝혔다.

이번 행사는 금융위원회가 주최하고 한국핀테크지원센터가 주관하는 ‘2025 핀테크 특화 해외진출 프로그램’의 일환으로 진행됐다.

‘싱가포르 핀테크 페스티벌 2025’는 싱가포르 통화청(MAS)이 주최하고 134개국에서 6만5000명이 방문하는 세계 최대 규모의 핀테크 전시회로, 전 세계 핀테크 기업들이 참가하여 최신 기술과 혁신적인 솔루션을 소개하는 자리다.

이번 ‘K-핀테크 공동관’ 부스 프로그램에 참여한 10개사는 ▷금융데이터(링크알파코리아, 머니스테이션, 식파마, 앤톡, 팀리미티드) ▷디지털 자산(하이카이브) ▷송금·결제(모인, 아이오로라) ▷인증·보안 솔루션(아톤, 테이텀) 등으로 AI에 기반한 혁신 기술 역량과 글로벌 비즈니스 모델을 소개했다.

또한 13일에는 핀테크 기업들이 파트너사를 발굴할 수 있도록 ‘2025 K-핀테크 싱가포르 데모데이’를 운영했다. 이날 행사는 참여 기업들의 IR피칭 세션과 질의응답·네트워킹 세션으로 진행됐다.

이와 함께, 금융감독원·한국핀테크지원센터·한국성장금융투자운용 등 각 운영기관과 글로벌 VC(벤처캐피털)·금융회사 관계자들이 한자리에 모여 다양한 협력 방안을 모색했다. 특히 한국성장금융투자운용은 참여 기업을 대상으로 지속적인 투자를 검토할 예정이다.

KB금융 관계자는 “이번 행사는 정부와 민간이 협력해 국가 경제·산업의 대도약을 이끌어 갈 초기 창업기업·중기 성장기업의 혁신 기술과 성과를 해외에 알리고 투자 유치의 발판을 마련한 의미 있는 자리였다”며 “앞으로도 ‘성장 사다리’의 역할을 충실히 이행할 것”이라고 말했다.