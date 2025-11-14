‘한국 공연예술산업과 지역발전’ 좌담회 송승환·김대권·이종규 등 의견 나눠 宋 “전용극장 있어 ‘난타’ 글로벌 성공” 金 “지역소멸 극복위해 수상무대 건설”

K-팝을 비롯한 K-콘텐츠가 글로벌로 향하고 있지만, 정작 한국에서는 이를 수용할 만한 공연장이 부족하다. 일본만 해도 아레나, 돔 등 단계별로 공연장을 갖추고 있어 대중문화가 활짝 꽃피울 수 있게 결정적인 역할을 했다. 이처럼 공연장은 공연예술산업과 지역발전의 근간이 되는 시설이다.

지난 10일 서울 종로구 홍익대 대학로 아트센터 내 PMC프로덕션에선 뮤지컬 ‘난타’ 기획자이자 배우인 송승환 평창 동계올림픽 개폐회식 총감독, 이종규 한국뮤지컬협회 이사장과 기초단체장인 김대권 대구 수성구청장 등 행정·문화 분야 전문가들이 모여 특별좌담회를 개최했다. 주제는 ‘한국 공연예술산업과 지역발전’이었다.

전문가들은 공연예술과 지역발전에서 가장 중요한 핵심은 ‘콘텐츠’와 이를 담아낼 수 있는 ‘공연장’이라고 입을 모은다. 송 총감독은 “‘난타’가 글로벌한 인기를 끌 수 있었던 것은 전용 극장을 명동에 둔 것이 주효했다”며 “명동은 외국인이 서울에 오면 한 번은 들르는 곳이라 ‘난타’ 콘텐츠가 해외시장에 진출하기 전부터도 세계에 많이 알려졌다”고 말했다. 실제로 ‘난타’ 공연 관객의 80%는 외국인 관광객이었다는 것이 송 총감독의 설명이다.

김 구청장은 “이제는 도시가 차별화된 콘텐츠 없이는 살아남지 못한다. 특히 지속 가능한 도시를 유지하기 위해서는 문화 콘텐츠가 반드시 필요하다”며 오스트리아의 작은 도시 브레겐츠의 예를 들었다. 이곳에선 열대야가 펼쳐지는 여름밤 ‘브레겐츠 축제(Bregenz Festival)’가 개최되는데, 한 달간 보덴호수 위 수상 무대에서 오페라뿐만 아니라 음악, 연극, 무용 공연 등을 진행한다.

그는 “대구 수성구는 수성못에 수상 무대를 건설해 주말마다 뮤지컬, 오페라, K-팝 등 관객이 반길만한 인상적인 공연을 개최할 계획”이라고 부연했다. 실제로 수성구는 국비 82억여 원, 대구시 예산 100억원, 구청 예산 100억원 등 총 300억여 원의 예산을 들여 객석 1000석, 잔디밭 800석, 무대 300석 등이 들어가는 수성못 수상 무대 건설 프로젝트를 진행 중이다.

송 총감독은 “시드니 오페라하우스처럼 좋은 건축만 있어선 안 된다. 사람들이 보고 싶은 스타가 출연하는 공연을 하고, 축제 기간 외에도 미디어 아트나 갈라쇼 같은 공연을 지속해 항상 볼거리가 있다는 느낌을 줘야 한다”며 “하드웨어를 위한 예산도 중요하지만 콘텐츠 예산도 확보해야 한다”고 지적했다. 그는 또 부산국제영화제(BIFF)를 예로 들며 “대구가 공연 도시로서 자리를 잡으려면 아트마켓을 활성화시켜야 한다”고 강조했다.

대구의 문화도시로서 가능성에 대해 김 구청장은 “최근 대구에서 오페라 관객이 늘고 있다. 최근 수성구와 업무협약(MOU)을 체결한 독일 카를스루에에서 온 사람들이 우리 젊은 관객들을 보고 놀랄 정도”라며 “대구가 공연을 보고 듣는 문화가 발달한 도시라는 점을 잘 살려가려고 한다”고 말했다.

이 이사장도 “대구는 국제뮤지컬페스티벌(DIMF)의 방문객이 늘면서 뮤지컬 쪽에선 많이 앞선 상태”라며 “하지만 최근 부산의 콘서트 시장이 더 커지면서 대구는 3위가 됐다”며 아쉬워했다.

김 구청장도 “대구가 ‘공연도시’라는 이미지를 만들기에 부족해 수상무대 이벤트를 통해 글로벌 네트워크를 항시 집결시키려는 게 우리의 전략”이라며 “경쟁 도시인 부산에 2027년 오페라 하우스가 오픈하면 충격이 있을 수 있어, (우리에겐) 그런 절박함도 있다”고 말했다.

사실 수성못 수상 무대 설치에 대해선 일부 환경단체 등이 문제를 제기하는 등 다소 이견이 있다. 하지만 전문가들은 대구가 문화도시로서 그냥 스쳐 지나가는 곳이 아니라 머물 수 있는 곳으로서 자리매김하기 위해선 수상 무대 사업이 반드시 필요하다고 본다.

김 구청장은 “수상 무대 사업은 뮤지컬, 오페라 축제를 세계인에게 기억시키는 게 1차적 목적”이라며 “동시에 도시의 연결성을 만들어 나갈 예정”이라고 말했다. 즉 공연 하나만 보고 끝내는 도시가 아니라 공연 기획, 훈련, 인재 양성 등과 결부한 시너지를 만드는 작업이 필요하다는 것이 그의 설명이다.

이 이사장도 “지역 균형발전에 있어 공연예술은 큰 장점이 있다”며 “공연을 보려면 그곳에 가야 하기 때문에 어떤 상품보다도 공연 상품과 결합하면 경쟁력이 강해진다. 수성못 수상 무대는 공연 상품 특성상 대구를 키울 수 있다고 본다”고 말했다. 서병기 선임기자