‘조인트 팩트시트(공동 설명자료)’ 14일 최종 확정 “美상선·함정 한국 내 건조토록 제도적개선책 모색”

[헤럴드경제=서영상·문혜현·전현건 기자] 이재명 대통령은 14일 한미 통상협상 조인트팩트시트(공동설명자료)에 한국의 핵추진 잠수함 추진과 우라늄 농축과 재처리 권한을 확보한다는 내용이 담겼다고 밝혔다.

이재명 대통령은 이날 오전 서울 용산 대통령실에서 팩트시트 내용이 최종 합의됐다는 사실을 직접 발표하고 “한미동맹의 굳건한 신뢰 바탕으로 상호존중과 이해에 기초해 호혜적 지혜를 발휘한 결과로 한미 모두가 상식과 이성에 기초한 최선의 결과 만들었다”며 이같이 말했다.

이 대통령은 “한미 양국은 대한민국의 수십 년 숙원이자 한반도 평화 안정을 위한 필수 전략자산인 핵추진잠수함 건조를 추진하기로 함께 뜻을 모았다”고 밝혔다.

이어 “우라늄 농축과 사용후 연료 재처리 확대에 있어서도 미국 지지를 확보하는 것에 성공했다”며 “미국 상선 뿐 아니라 미국 함정 건조도 대한민국 내에서 건조할 수 있도로 제도적 개선책을 모색하기로 했다”고 강조했다.

이 대통령은 “이와 함께 주한미군의 지속적 주둔과 확장 억제에 대한 미국의 확고한 공약도 거듭 확인했다”며 “국방력 강화와 전작권 환수를 통해 한반도 방위에 대한 우리의 주도적 의지를 천명했고 미국은 이를 지지하며 지원하겠다는 의지를 강력히 피력했다”고 밝혔다.

아울러 “이로써 한미동맹은 안보와 경제, 첨단기술을 포괄하는 진정한 미래형 전략적 포괄 동맹으로 발전을 심화하게 됐다”며 “한미 양국이 함께 윈윈하는 한미동맹 르네상스의 문이 활짝 열렸다”고 말했다.