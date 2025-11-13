육군 14명·해군 3명·공군 3명 비육사 10년 내 가장 많은인원 방첩사령관 보직 빠져…개편고려

[헤럴드경제=전현건 기자] 국방부가 13일 중장 진급과 보직 인사를 단행했다. ‘12·3 비상계엄’ 이후 인적 쇄신을 위해 ‘역대급’ 물갈이 인사를 발표한 것이다.

이번 인사로 소장에서 중장으로 진급한 장성이 육군 14명, 해군 3명, 공군 3명 등 총 20명으로 최근 10년 내에선 가장 많다.

국방부는 국민주권정부의 국방 정책기조를 충실히 구현할 수 있는 사명감과 책임감, 전문성을 갖춘 우수 인재를 선발하는데 중점을 뒀다고 강조했다.

또 북한의 핵·미사일 위협과 불안정한 국제 안보정세 속에서 굳건한 한미동맹을 바탕으로 한반도 방위를 주도적으로 수행할 수 있는 역량과 뛰어난 작전지휘 능력을 겸비한 군내 신망이 두터운 장군을 발탁했다고 설명했다.

육군에선 한기성·정유수·이상렬·이일용·최성진·이임수가 소장에서 중장으로 진급하면서 군단장에 보직됐다.

박성제와 어창준도 중장 진급과 함께 각각 특수전사령관과 수도방위사령관에 보직됐고, 권혁동과 강관범도 중장으로 진급하면서 각각 미사일전략사령관과 교육사령관 보직을 받았다.

국방부는 중장 진급과 함께 박춘식을 군수사령관, 최장식을 육군참모차장, 강현우를 합참 작전본부장, 김종묵을 지작사 참모장으로 보임했다.

해군에선 곽광섭(해군참모차장·이하 새 보직), 박규백(해군사관학교장), 강동구(합참 전략기획본부장)가, 공군에선 권영민(교육사령관), 김준호(국방정보본부장), 구상모(합참 군사지원본부장)가 소장에서 중장으로 진급했다.

내란중요임무종사 등 혐의로 재판을 받고 있는 여인형 전 방첩사령관, 이진우 전 수방사령관, 곽종근 전 특전사령관은 정원 외로 판단하고, 이들의 중장 자리를 채웠다.

국방부는 비육사 출신 진급 인원을 최근 10년 내에 가장 많은 인원으로 선발해 인사의 다양성을 강화했다고 밝혔다.

특히 신임 특수전사령관으로 학사 출신 박 중장을 비육사 출신으로는 3번째로 보직됐으며 한 중장은 학군장교 출신으론 1군단장에 최초로 발탁됐다.

또 기존 작전특기 위주에서 인사, 군수, 정책, 전력 등 다양한 특기에서 능력과 전문성을 갖춘 인원을 선발해 인사의 다양성을 확보했다는 설명이다.

이번 중장 인사에서 방첩사령관 보직이 빠진 것도 특징이다.

국방부는 방첩사를 개편하면서 사령관의 계급을 중장에서 소장이나 준장으로 낮추는 방안을 검토 중인 것으로 알려졌다.

국방부 관계자는 방첩사령관의 계급에 대해 “논의 중”이라며 “방첩사 개편을 고려해서 이번에 (사령관을) 선발하지 않았다”고 말했다.

국방부는 중장 인사에 이어 조만간 소장 및 준장 진급과 보직 인사도 발표할 예정이다.

앞서 지난 9월 1일 단행된 이재명 정부 첫 군 수뇌부 인사에선 합참의장과 육·해·공군참모총장, 한미연합군사령부 부사령관, 육군 지상작전사령관과 제2작전사령관 등 7명의 4성 장군이 모두 교체된 바 있다.

당시 3성 장군 7명을 4성 장군을 진급시키면서 군 수뇌부를 쇄신했고, 이에 따라 이번 3성 장군 인사의 폭이 커지게 됐다.