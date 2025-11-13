2026 수능 국어영역 응시율 90.6% 결시율 지난해 13.4%→ 올해 9.4% 입시업계 “국어, 지난해 수능과 비슷” “독서 부분 난이도↑ EBS 연계율 커”

[헤럴드경제=김용재 기자] 13일 실시된 2026학년도 대학수학능력시험(수능) 1교시 결시율이 9.4%를 기록했다고 교육부가 밝혔다.

1교시 지원자 54만8376명 가운데 49만7080명이 시험을 봐 응시율은 90.6%였다. 올해 수능 1교시 결시율은 전년도(13.4%)와 비교해 뚝 떨어진 수준이다.

지역별로 보면 충남이 12.21%로 결시율이 가장 높았다. 그 다음은 ▷인천(11.82%) ▷대전(11.56%) ▷충북(11.16%) ▷강원(10.92%) ▷경기(10.39%) 순이었다.

결시율이 가장 낮은 곳은 부산(6.64%)이었으며 서울은 8.78%를 기록했다.

입시업체들은 국어영역 출제 경향을 분석한 결과 지난해 수능과 비슷한 수준으로 출제됐다고 평가했다. 독서는 다소 어렵고 문학·화법과 작문·언어와 매체는 평이했다.

남윤곤 메가스터디 입시전략연구소장은 “대체로 지난해 수능과 비슷한 수준”이라며 “독서는 지난 6월 모의평가에 비해 지문의 정보량이 꽤 밀도 높게 제시됐고 선지 판단도 까다로운 요소가 많은 편이었다”고 밝혔다. 고난도 문항으로는 8번과 12번을 꼽았다.

종로학원도 “어렵게 출제됐던 9월 모의평가보다는 다소 쉽고 지난해 본수능 수준과 비슷하게 출제됐다”며 “전반적으로 변별력있게 출제됐다”고 판단했다.

종로학원 측은 “독서가 전반적으로 어려웠을 것”이라며 “과학, 기술 지문도 EBS와 연계됐지만 학생들이 평소 어려워하는 내용으로 부담스러웠을 수 있다”고 언급했다.