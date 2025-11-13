[헤럴드경제=배문숙 기자] 산업통상부는 13일 서울 중구 대한상공회의소에서 오승철 기조실장 주재로 산업부 소관 20개 공공기관 부기관장 회의를 열고 국정감사 지적사항 이행 조치 계획과 자산 매각 현황 상황에 대해 점검했다고 밝혔다.

우선, 올해 국정감사에서 공통으로 지적된 육아휴직 대체인력 및 출산휴가금, 자녀수당 도입 저조 등 문제에 대해 기관별 상황을 고려해 가능한 범위 내에서 적극 도입하기로 했다.

아울러 기관별 국감 지적사항에 대한 상세한 이행 조치계획을 수립하고, 수용할 수 있는 사항은 제도 개선 등을 통해 업무에 신속히 반영하기로 했다.

산업부는 또 지난 3일 정부 자산 매각 중단 조치 이후 산업부 자체 점검 결과를 공유하고 향후 대응 방안을 논의했다.

현재 산업부 소관 공공기관들은 매각 중단 예외 사유에 해당하는 일부 자산을 제외하고 매각 절차를 전면 중단한 상태다.

향후 각 기관에서는 자산 매각 추진 시 헐값 매각 등의 논란이 발생하지 않도록 정부 가이드라인에 따라 산업부 소관 부서와 긴밀히 협의해 매각을 추진하기로 했다.

이와 함께 겨울철 연말연시를 앞둔 만큼 기관별 안전사고 예방 및 공직기강 확립을 철저히 하고, 소상공인 및 지역경제에 활력을 불어넣을 수 있도록 공공기관들이 내수 활성화에 앞장서기로 했다.

산업부 관계자는 “국정과제 및 주요 현안의 차질 없는 이행을 위해 산업부·공공기관 정례 협의체 운영 등을 통해 소통과 협업을 더욱 강화해 나가겠다”고 말했다.