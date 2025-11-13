사랑니 발치 환자 831명, 연령별 분석 연구 자료 결과 발표 40대 이상 환자군 합병증 발생 가능성, 20대 환자 보다 약 4.84배 높아 잇몸 매복 사랑니 정기 구강검진 필요, 문제 발생 가능성 발견되면 젊은 나이 발치 권고

[헤럴드경제=김태열 건강의학 선임기자] 방치했던 아래턱 사랑니 통증과 합병증으로 고생하는 사람들이 많다. 강남세브란스병원 구강악안면외과 연구팀이 아래턱 사랑니 발치 시기에 관한 연구 결과를 내놓았다. ‘문제 발생 전 미리 검진’을 시행하고 ‘필요하다면 젊을 때 예방적 차원에서 발치’ 하면 40대를 넘겨 찾아 올 고통과 경제적 손실을 예방할 수 있다.

연세대학교 강남세브란스병원 구강악안면외과 허종기·김재영 교수팀은 나이에 따라 매복 사랑니 발치 원인이나 매복 정도 및 난이도에 차이가 있을 것이라는 가정에서 출발하여 환자 나이에 따른 매복 사랑니 관련 합병증 유무 및 종류를 연구했다. 기존 연구 보고에 따르면 사랑니가 발견되는 시기는 15∼25세이며, 23∼25세 사이에 사랑니 발치가 가장 많이 일어났다.

이와 반대로 사랑니가 잇몸 깊숙이 매복되어 있다가 40대 이후에 문제가 발생하여 병원을 찾는 환자도 있다. 사랑니 주변 치아에 충치가 나타나거나 치주염이 상당하게 진행된 경우로, 불편함이나 증상이 느껴지지 않아 방치했기 때문이다. 매복된 사랑니 탓에 치아 주변 뼈를 흡수하고 신경 손상까지 유발하는 치성 낭종이 발견되는 평균 나이는 45.9±13.3세였다.

연구팀은 2021년에 강남세브란스병원 구강악안면외과에 찾아 사랑니 발치를 받은 환자 831명 연구 대상으로 삼았다. 20대 555명(66.8%), 30대 159명(19.1%), 40대 이상 117명(14.1%) 이었다. 연구 결과, 40대 이상 환자들은 사랑니 때문에 불편감을 겪거나 감염, 충치나 낭종 같은 질환으로 발치에 이르는 확률과 합병증 발생 비율이 타 연령대에 비해 높았다.

먼저 매복된 사랑니 발치 난이도부터 차이가 있었다. 40대 이상 환자군은 20~30대 그룹에 비해 가장 어려운 난이도(Category III, IV)에 속하는 비율이 높았다. 40대 이상 환자군은 12.8%가 어려운 난이도였으나, 20대 환자군은 3.1%에 그쳤다. 사랑니가 깊이 묻혀 증상이 없기에 나이가 든 후 발치에 이르는 경우가 많았다. 이 경우엔 발치가 어려운 형태로 사랑니가 위치해 수술이 더 까다로울 수 있다.

합병증 발생에서도 유의미한 차이를 보였다. 대상군 831명 중 22명(2.6%)이 합병증을 보였다. 20대 10명(1.8%), 30대 3명(1.9%)에 비해 40대 이상은 9명(7.7%)로 가장 높았다. 이 외에도 감염 발생률 또한 40대 이상(1.7%)에서 가장 높았으며, 뽑힌 사랑니 자리에 잇몸뼈가 노출되어 심한 통증을 겪는 건성 발치와(Dry Socket)는 이번 연구에서 40대 이상 환자군에서만 관찰됐다. 합병증에 관한 통계를 종합 분석했을 때, 40대 이상 환자군은 20대 환자군에 비해 합병증 발생 가능성이 4.841배 더 높게 나타났다(P = .004).

발치에 이르는 원인 차이도 확실하게 나타났다. 젊은 층(20∼30대)은 대부분 아직 문제가 없으나 미리 제거하는 예방적 발치 비율이 높았으나, 40대 이상 대상군은 예방적 발치 비율이 7.7%에 그쳐 가장 낮은 비율을 보였다. 반대로 심한 충치나 잇몸병 같은 병적 상태로 발치에 이른 비율이 53.0%라 20대(15.3%), 30대(26.4%)에 비해 월등하게 높았다. 40대 이상 환자군이 병적인 상태 때문에 발치하게 된 가능성은 20대 환자군에 비해 5.324배나 높았다(P < .001).

연구를 주도한 김재영 교수는 “연구를 통해 나이가 들수록 아래턱 사랑니 발치 난이도가 높아지고 심각한 문제가 있어 발치하면 감염을 포함한 합병증 발생할 위험도가 훨씬 높아짐을 학술적으로 검증했다. 예방적 차원에서 발치를 시행하지 않더라도 사랑니가 문제를 일으키기 전에 미리 주기적인 구강검진을 시행하되, 사랑니 때문에 문제가 발생할 가능성이 보인다면 가능한 젊은 나이에 발치를 시행함이 유리함을 확인했다”고 말했다.

논문은 치과 및 악안면 외과 최신 연구방법과 임상기법을 소개하는 미국구강악안면외과학회지 『Journal of Oral and Maxillofacial Surgery』 에 「Are there differences in the causes and complications of mandibular third molar extraction in older patients compred to younger patients? (연령에 따라 아래턱 사랑니 발치의 원인과 발치 후 합병증에 차이가 있는가?)」 라는 제목으로 수록됐다.