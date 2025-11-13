케타민, 소스병 담아 국제특송으로 베트남에서 반입

[헤럴드경제(부산)=이주현 기자] 부산경찰청은 지난해 1월부터 올해 8월까지 베트남에서 향신료 소스병에 케타민을 은닉해 국제특송으로 밀반입한 뒤, 이를 텔레그램을 통해 유통한 조직을 적발해 총 40명을 검거하고 이 중 7명을 구속했다고 13일 밝혔다.

경찰에 따르면 밀반입책은 30대 외국인 남성 A씨로, A씨는 국제특송을 통해 베트남 향신료 소스병에 케타민을 숨겨 국내로 밀반입했다. 이후 인적이 드문 공터에 이를 묻어두고, 판매책들이 직접 수거해가는 방식으로 유통했다. 경찰은 이 남성을 검거하는 과정에서 케타민 1041g을 압수했다.

또한 20~30대 판매책 8명은 텔레그램에 비공개 판매 채널과 소통방, 후기방 등을 운영하며 마약류 투약자로 인증된 구매자들을 상대로 거래를 진행한 것으로 드러났다. 이들은 가상자산으로 대금을 받고, 아파트 단자함이나 비상구, 화단 등에 마약을 숨긴 뒤 구매자에게 위치를 알려주는 이른바 ‘던지기’ 수법으로 판매를 이어왔다.

이들을 검거하는 과정에서 경찰은 필로폰 34g, 액상대마 24ml를 추가로 압수했다.

수사 결과 이들은 870여곳에 필로폰 500g, 케타민 200g, 액상대마 70여개 등을 숨겨 판매하며 약 3억2000만원 상당의 범죄수익을 올린 것으로 확인됐다.

경찰은 또 마약을 구매·투약한 31명도 함께 검거했다. 이들은 20대부터 60대까지 연령대가 다양하며 무직자·회사원·유흥업 종사자 등 직업도 여러 분야에 걸쳐 있었다. 이 중 초범은 7명으로 파악됐다.