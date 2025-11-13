올해 15척, 1.2조 규모

[헤럴드경제=한영대 기자] 케이조선은 최근 유럽 소재 두 선사와 약 4600억원 규모의 중형 탱커선(원유 및 석유화학제품 운반선) 건조 계약을 체결했다고 13일 밝혔다.

케이조선이 수주한 선박은 11만5000톤급 원유 운반선 3척(옵션 1척 포함)과 5만톤급 석유화학제품 운반선 2척이다. 이번에 새로 수주한 선박은 국제해사기구(IMO)의 강화된 환경 규제 기준을 충족시킬 예정이다. 새로운 선형 설계를 적용해 추진 효율을 기존 대비 2.4% 끌어올릴 계획이다.

케이조선은 올해 총 15척(옵션 1척 포함), 약 1조2000억원 규모의 선박을 수주했다. 이를 통해 향후 2년간 안정적인 일감을 확보했다.

케이조선 관계자는 “이번 수주는 당사가 오랜 기간 축적해 온 중형 탱커선 분야의 기술력과 경쟁력이 다시 한번 인정받은 결과”라며 “앞으로도 지속적인 기술 개발과 품질 향상을 통해 중형 선박 시장에서 선도적 위치를 더욱 공고히 해 나가겠다”라고 말했다.