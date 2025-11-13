전년 대비 총수입 41.4조 늘었지만 2차 추경·복지지출 확대에 지출 증가 코로나 팬데믹 때 108.4조원 뒤이어

[헤럴드경제=김용훈 기자]정부의 실질적 재정 상태를 보여주는 관리재정수지 적자가 올해 9월 말 기준 102조원을 넘어서며, 코로나19 팬데믹으로 대규모 재정지출이 있었던 2020년(108조4000억원) 이후 5년 만에 최대 규모를 기록했다.

기획재정부가 13일 발표한 ‘월간 재정동향 11월호(9월 말 기준)’에 따르면 올해 1~9월 관리재정수지는 102조4000억원 적자로 집계됐다. 이는 지난해 같은 기간(91조5000억원)보다 11조원 늘어난 수치로, 2020년에 이어 역대 두 번째로 큰 적자폭이다.

올해 1~9월 총수입은 480조7000억원으로 전년 대비 41조4000억원 증가했다. 기업 실적 개선으로 법인세가 21조4000억원, 성과급 확대와 주식시장 회복 영향으로 소득세가 10조2000억원 늘었다. 반면 부가가치세는 4000억원, 증권거래세는 1조5000억원 각각 줄었다. 세외수입(24조7000억원)과 기금수입(166조5000억원)도 증가했다. 총수입 진도율은 74.8%로, 전년 대비 결산 기준 0.9%포인트 높다.

하지만 수입 증가폭보다 지출 증가폭이 더 컸다. 총지출은 544조2000억원으로 지난해보다 51조9000억원 증가했다. 복지·사회보장 분야 지출과 각종 기금 운영비 확대가 지출 증가를 주도했다. 일반회계와 기금 모두 집행 규모가 늘었으며, 2차 추경 기준 지출 진도율은 77.4%로 나타났다.

이에 따라 총수입에서 총지출을 뺀 통합재정수지는 63조5000억원 적자를 기록했다. 관리재정수지는 통합재정수지에서 사회보장성기금 흑자(39조원)를 제외한 지표다.

황희정 기재부 재정건전성과장은 “9월은 통상적으로 적자폭이 일시 확대되는 시기이며 10월 이후 다시 개선되는 흐름이 반복된다”며 “세수 회복세가 이어지는 가운데 지출이 더 빠른 속도로 증가하면서 적자폭이 커진 측면이 있다”고 설명했다.

올해 9월 말 기준 중앙정부 채무는 1259조원으로 전월 대비 1조9000억원 감소했지만, 전년 말과 비교하면 117조9000억원 늘었다. 국고채권이 1154조3000억원, 국민주택채권 76조9000억원, 외평채권 26조2000억원으로 집계됐다.

10월 국고채 발행 규모는 17조7000억원(경쟁입찰 16조8000억원)이며, 1~10월 누적 발행액은 205조2000억원, 연간 발행한도의 88.8% 수준이다. 10월 평균 조달금리는 2.68%로 전월(2.61%)보다 상승했고, 응찰률은 262%로 소폭 낮아졌다. 외국인 국고채 보유잔액은 한 달 새 1조1000억원 증가했다.