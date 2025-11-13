신세계백화점서 한도없이 최대 3% 할인

[헤럴드경제=정호원 기자] 신한카드는 신세계백화점과 함께 백화점 이용 고객을 대상으로 특화 서비스를 제공하는 ‘신세계 신한카드 Best Fit’을 출시했다고 13일 밝혔다.

해당 카드는 전월 30만원 이상을 이용하면 신세계백화점에서 최대 3% 할인 혜택을 한도 제한없이 제공한다. 신세계백화점 내 매장에서 SSGPAY로 결제하는 경우 3% 할인이 가능하며, SSGPAY를 이용하지 않는 경우에는 2.5% 할인이 적용된다.

신세계백화점 아카데미에서 이용할 경우 2.7% 할인을 받을 수 있으며, SSG.COM 내 신세계백화점몰에서는 1% 할인이 가능하다.

신세계백화점이 아닌 국내외 가맹점에서도 포인트 적립 및 할인 서비스가 제공된다. 국내 가맹점에서 이용 시 0.7% 마이신한포인트 적립이 가능하며, 해외 가맹점 이용 시에는 2% 할인을 받을 수 있다.

신한카드는 ‘신세계 신한카드 Best Fit’ 출시를 기념해 이벤트도 준비했다. 신세계백화점 내 F&B, 패션/잡화, 워치/주얼리, 생활 브랜드에서 최대 10만원 할인을 받을 수 있는 쿠폰을 제공한다. 또 신세계백화점에서 5만원 이상 결제 시 최대 1만8000원을 캐시백 해준다. 캐시백 이벤트는 최근 6개월 이내 신한 신용카드 이용 이력이 없는 고객이 대상이며, 최대 10만원 할인 쿠폰 제공 행사 및 캐시백 이벤트는 올해 12월 말까지 진행할 예정이다.

연회비는 국내전용 1만5000천원, 해외겸용(Master) 1만8000천원이다. 카드 서비스 및 이벤트와 관련한 자세한 내용은 신한카드 홈페이지 및 신한 SOL페이에서 확인할 수 있다.

신한카드 관계자는 “단순하지만 직관적인 혜택 구조를 통해 신세계백화점을 이용하는 고객들에게 실질적인 혜택을 드리고자 기획했다”며, “앞으로도 신세계백화점과 함께 고객들이 합리적인 조건으로 프리미엄 서비스를 누릴 수 있도록 지속 노력해 나갈 것”이라고 말했다.