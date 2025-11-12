김덕현 군수 “우수제안, 실제 정책에 반영할 수 있도록 하겠다”

[헤럴드경제=박준환 기자]연천군(군수 김덕현)이 지난 10일 군청 대회의실에서 ‘2025년 연천군 공무원 아이디어 공모전’ 발표회를 개최헀다.

이번 발표회는 업무 전문성을 기반으로 한 창의적 아이디어 발굴과 지속가능한 혁신 동력 확보를 위해 추진한 ‘2025년 연천군 공무원 아이디어 공모전’의 우수제안 8건에 대한 순위결정을 위해 마련됐다.

심사 결과 대상 1명, 금상 1명, 은상 2명, 동상 2명, 아차상 3명이 선정되고 시상식이 함께 진행됐다.

대상으로는 제철 농산물을 활용한 랜덤 구독박스 운영 방안인 ‘Green 연천, 랜덤박스로 만나는 제철이야기’가 선정됐다.

금상으로는 연천군 전용 QR코드 제작 및 활용을 통한 홍보 방안인 ‘스캔 한번으로 연천을 여행하다!’가, 은상으로는 연천군 주요시설과 연계한 공공예식장 운영 방안인 ‘연천군민을 위한 주요시설 야외 결혼식장 개방’이 선정됐다.

이외에도 동상으로 ‘찍GO! 올리GO! 돌려받GO!’, ‘연천군 모바일 게임 콘텐츠 제작’이, 아차상으로 ‘우리연천 소소행(#우연소)’, ‘연천을 알리는 공무원’, ‘연천군 상징물을 활용한 연천 사랑상품권디자인 변경’이 각각 선정됐다.

김덕현 군수는 “창의와 혁신을 위한 도전의 길에 함께해 주신 모든 분들께 감사드리며, 이번 발표회를 통해 군민과 지역발전을 위한 지혜를 모으는 뜻깊은 계기가 되기를 바란다”며, “우수제안은 적극적으로 검토해 실제 정책에 반영할 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.