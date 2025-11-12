로봇·AI 기반 소방장비 현장 대응 능력 극대화...누계 인원 3300여 명

[헤럴드경제(여수)=박대성 기자] GS칼텍스(대표 허세홍 사장)는 12일 여수공장 소방훈련장에서 화재 폭발, 가스 누출 등 비상사태에 효과적인 대응능력을 향상시키기 위한 소방 훈련을 실시했다고 밝혔다.

올해로 30회를 맞이하는 소방 훈련대회에는 A그룹과 B그룹 총 8개 팀 약 80명의 임직원이 참가해 화재 신고, 이동식 모니터 방수, 강행 침입, 재해자 구조 및 응급처치, 화재진압 완료 보고 등 5단계 실전형 프로그램을 수행했다.

특히 올해는 ‘소화 로봇’과 ‘무진동 관창’ 등 첨단 소방 장비를 사용해 협소한 파이프랙 화재를 가정한 시나리오에서 로봇이 자율적으로 현장에 접근해 화점을 정밀 타격하는 장면이 실감나게 재현해 참관자들의 큰 관심을 받았다.

소화 로봇은 석유화학 공장 특성상 발생할 수 있는 고온·유독가스·폭발 위험 등 극한 상황에서도 원격 조종을 통해 안전하게 화재를 진압할 수 있다.

무진동 관창은 소방수의 방수 시 발생하는 반동을 혁신적으로 줄여주는 첨단장비로 두 장비 모두 소방대원들의 안전을 보장하면서 신속하고 효과적인 초기 진압이 가능하다는 평가를 받고 있다.

김성민 GS칼텍스 CSEO/각자대표 겸 생산본부장은 “올해로 30회 째를 맞이한 소방 훈련대회는 단순한 훈련을 넘어 첨단기술과 사람의 역량이 결합된 안전 문화 혁신의 장으로 발전시켜 나가고 있다”고 강조했다.

지에스칼텍스는 1992년부터 공장 임직원들을 대상으로 소방훈련대회를 실시해 오고 있으며, 지금까지 소방훈련대회에 참가한 누계 인원은 3300여명에 달한다.