[헤럴드경제=박연수 기자] CU가 빼빼로 데이 메타몽 차별화 상품을 앞세워 성공적인 매출 증진 효과를 얻었다고 12일 밝혔다.
CU 빼빼로데이 시즌(11월1~11일) 관련 상품 매출은 전년 대비 32.4%로 크게 상승했다. 특히 국내외 다양한 캐릭터, 브랜드들과 협업한 차별화 상품의 매출이 55% 증가하며 역대 최고 매출을 기록했다.
지난해 CU 빼빼로데이 전체 상품의 전년 대비 매출 신장률은 27.9%, 차별화 상품 39.2%이다. 이와 비교하면 올해 큰 폭으로 성장했다.
CU는 이번 빼빼로데이 차별화 상품으로 포켓몬스터 메타몽을 활용한 단독 상품 26종을 판매했다. 해당 제품은 우산, 키링, 에코백, 네임택, 캐리어, 넘버 패드 등 실용적인 굿즈와 빼빼로를 함께 구성했다.
메타몽 상품 중 가장 인기가 있었던 상품은 키캡 키링이다. 중고 사이트에서는 정가의 3배 이상의 웃돈을 주고 거래되고 있다.
이은관 BGF리테일 전략MD팀장은 “앞으로도 고객들의 취향과 수요에 맞춰 데이 행사를 겨냥한 차별화 상품을 계속 선보이겠다”고 말했다.
