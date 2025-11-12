[헤럴드경제=임세준 기자] 노만석 검찰총장 직무대행이 12일 오전 서울 서초구 대검찰청으로 출근하고 있다. 대장동 민간업자 사건 항소 포기 결정과 관련해 검찰 내부에서 책임론이 확산하자 노 대행은 거취 문제를 고민하는 것으로 알려졌다.


