‘5대 중대재해 위험요인’ 집중 점검…지방관서장 직접 현장행동 나서

[헤럴드경제=김용훈 기자] 고용노동부가 생활과 밀접한 업종을 대상으로 연말까지 산업재해 예방 점검을 강화한다.

노동부는 오는 18일까지 도소매·건물관리·위생 등 비제조 서비스업 중심으로 ‘제2차 시기별 안전위험요인 집중점검주간’을 운영한다고 12일 밝혔다.

이번 점검은 추락·끼임·부딪힘·화재폭발·질식 등 5대 중대재해 위험요인을 중심으로 이뤄진다.

현장에서는 개인보호구 착용, 근로자 통로 확보, 보수작업 시 전원 차단, 적재·하역 안전조치 등 기본수칙 준수 여부를 불시 점검한다.

최근 도소매·위생서비스 업종에서 사다리 낙상, 지게차 충돌, 압축기 끼임 등 단순한 안전조치 미이행으로 인한 사망사고가 잇따른 점을 감안한 조치다. 고용부는 반복·상시 재해요인을 근본적으로 개선하기 위해 이번 점검을 추진한다고 설명했다.

노동부는 지방노동관서 기관장이 직접 현장 점검에 나서고, 지방정부·산업안전보건공단·민간재해예방기관 등과 협력해 예방활동과 홍보를 병행한다.

앞서 노동부는 지난달 29일부터 이달 4일까지 ‘초소형 건설현장 추락 예방’을 주제로 1차 집중점검주간을 운영한 바 있다. 이번이 두 번째다.

이와 함께 노동부는 도소매·위생·건물관리 업계 협회와의 간담회를 잇따라 열어 소속 사업주의 중대재해 감축 참여를 당부했다.

10월 22일 건물종합관리업, 29일 위생서비스업, 11월 5일 도소매·수리업 협회와 연쇄 간담회를 열고 협회 차원의 자율안전관리 강화 방안을 논의했다.

류현철 노동부 산업안전보건본부장은 “도소매·건물관리·위생서비스업 등은 국민 생활과 가장 밀접하지만, 소규모 사업장이 많아 안전투자와 관리 인식이 부족한 업종”이라며 “이번 집중점검주간을 통해 동일 사고가 재발하지 않도록 안전 인식을 강화하고, 노동자가 안심하고 일할 수 있는 환경을 조성하겠다”고 말했다.