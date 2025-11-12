12일 새벽 무너진 타워 잔해 속에서 발견 매몰된 작업자 7명 중 공식 사망자는 5명 소방 당국, 남겨진 매몰자 수색·구조 계속

[헤럴드경제=이용경 기자] 울산화력발전소 붕괴 사고가 발생한 지 일주일째인 12일 새벽 매몰자 시신 1구가 추가로 수습되면서 사망자는 5명으로 늘었다.

소방 당국은 이날 오전 5시19분께 보일러 타워 5호기 잔해 속에서 매몰자인 60대 남성의 시신 1구를 수습했다고 밝혔다.

해당 매몰자의 위치는 전날 오후 10시14분께 또 다른 매몰자 시신 1구를 수습하던 중 보일러 타워 6호기 방향 지점에서 발견된 것으로 전해졌다. 소방 당국은 밤사이 절단기로 철근을 자르며 공간을 확보해 매몰자의 시신을 수습했다고 한다. 수습된 이후에는 즉각 사망 판정이 내려졌다.

이에 따라 보일러 타워 5호기에 매몰된 작업자 7명 중 사망자는 ▷60대 남성 3명 ▷40대 남성 2명으로 총 5명이 됐다. 나머지 2명은 여전히 매몰돼 있는 상태다. 이 중 1명의 위치는 파악됐으나, 다른 1명은 아직 위치가 확인되지 않고 있다.

이번 사고는 지난 6일 오후 2시2분께 울산시 남구 남화동에 있는 한국동서발전 울산화력본부에서 가로 25ｍ, 세로 15.5ｍ, 높이 63ｍ 규모의 보일러 타워 5호기가 순식간에 붕괴하며 발생했다. 이 사고로 당시 보일러 타워 해체 작업을 하던 작업 9명 중 7명이 매몰됐다.

사고 직후 윤호중 행정안전부 장관은 기후에너지환경부와 고용노동부에 중앙사고수습본부 가동을 요청했다. 이후 각 부처 장관을 공동본부장으로 하는 중수본이 구성됐다. 발전소가 있는 울산시와 울산시 남구에는 지역재난안전대책본부가 구성돼 소방의 구조·구급 상황 지원에 나섰다.

소방 당국은 사고 당일 현장에서 중상을 입은 60대 남성과 40대 남성을 구조했으나 매몰된 작업자 7명에 대한 수색·구조 작업은 길어졌다. 이어 국가소방동원령을 발령하고 중앙긴급구조통제단을 가동한 소방 당국은 부산·대구·경북·경남 4개 시도소방본부 특수대응단과 중앙119구조본부 등의 붕괴 사고·도시탐색구조 전문 구조대원을 사고 현장에 투입하며 수색 작업을 이어갔다. 또 119구조견과 소방 드론, 응급환자 이송용 소방헬기, 재난 회복차 등 가용 자원을 현장에 배치했다.

소방 당국의 연이은 수색 끝에 사고 당일인 6일부터 9일까지 매몰된 작업자 7명 가운데 사망한 3명의 시신이 수습됐다. 다만 무너진 보일러 타워 5호기 옆에 있는 4, 6호기의 추가 붕괴 위험성으로 인해 구조 작업에는 어려움이 뒤따랐다. 이에 소방 당국은 발파 시 한 번에 무너질 수 있도록 철골 구조물과 기둥 등을 미리 잘라 놓는 ‘취약화 작업’을 진행하고 동시에 폭약을 설치했다. 이후 11일 정오께 보일러 타워 2기의 발파가 완료됐으며 소방 당국은 전날 오후 3시40분을 기점으로 24시간 수색·구조 체계를 본격화했다. 지금도 전국에서 동원된 9개 구조대 총 72명의 구조대원이 현장에서 수색·구조 작업을 이어가고 있다.