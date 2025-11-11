정부과천청사 법무부 앞서 긴급 규탄대회 宋 “鄭, 대장동 범죄일당의 든든한 담벼락”

[헤럴드경제=김진 기자] 장동혁 국민의힘 대표가 11일 대장동 개발 비리 사건에 대한 검찰의 항소 포기 사태를 "정성호 게이트"라고 명명했다.

장 대표는 이날 오후 경기도 과천시 정부과천청사 법무부 앞에서 진행된 긴급 규탄대회를 마친 직후 기자들과 만나 “항소가 필요하단 보고가 두 번 올라갔는데 ‘신중하게 판단하라’는 말이 뭐겠는가”라며 이같이 말했다.

장 대표는 “두 번이나 신중하게 판단하라고 한 건 법무부 장관이 명백하게 수사 외압을 한 것”이라며 “이번 사건은 따라서 노만석의 난, 그리고 그 노만석의 난을 함께 만들어 낸 정성호 게이트”라고 했다.

장 대표는 정 장관과 노만석 검찰총장 권한대행을 겨냥해 “스스로 물러나지 않는다면 이미 책임이 밝혀진 사람들에 대해선 탄핵을 추진할 것”이라고 말했다. 다만 “대통령의 책임이 있는지 여부에 대해선 국정조사와 특검을 실시해야 될 것”이라고 했다.

법무부 앞에서 실시된 규탄대회에선 정 장관과 노 대행의 사퇴를 촉구하는 국민의힘 의원들의 발언이 쏟아졌다.

송언석 원내대표는 “정성호 법무부 장관은 이재명 대통령의 연수원 동기다. 오랜 친구이자 친명 좌장이라고 알려진 분”이라며 “과거 이재명 대통령의 최측근이었던 대장동 공범 정진상과 김용의 특별 면회 시에 ‘이대로 가면 이재명이 대통령이 된다’, ‘마음 단단히 먹어라’, ‘알리바이를 잘 만들어라’ 라고 조언한 적 있다”고 말했다. 이어 “범죄자들의 친구, 범죄자들의 깐부, 대장동 범죄일당의 든든한 담벼락”이라고 했다.

신동욱 최고위원은 “인권과 법치, 정의의 수호자가 아니라 권력자의 범죄 은닉처로 전락한 법무부는 지금이라도 국민에게 석고대죄하고 그 책임을 반드시 지길 바란다”며 “그 첫단추는 정성호 사퇴가 될것”이라고 했다. 임이자 의원도 정 장관을 향해 “당신 부끄럽지 않은가”라며 “이재명 범죄 저권을 유지하기 위해 애를 쓰고 있는 것, 반드시 밝혀내서 그에 대한 책임을 묻겠다”고 했다.