11일부터 사흘간 공직자 교육, 해남 미래발전 공감대 형성 직무교육 실시

[헤럴드경제(해남)=김경민기자]해남군은 지난 11일부터 13일까지 우수영 울돌소리 호텔에서 ‘2025년 A.C.E 공직자 미래 양성교육’을 실시했다. 이번 교육은 해남군의 현안과제로 부각된 디지털 전환에 발맞춰 공직자들의 인공지능(AI)역량을 강화하고 미래형 공직자로 거듭나기 위한 실무 중심 교육으로 추진됐다. A.C.E는 인공지능(AI) 문화(Culture) 에너지(energy)의 약자로, 해남군 미래발전상을 나타내고 있다.

교육의 주요내용은 △생성형 AI를 활용해 실무 역량 강화 △경청을 통한 민원 신뢰도 향상 △전문 의전 실무 등 다양한 주제를 다뤘으며, 대한민국 AI·에너지 중심으로 발돋움하는 해남군의 투자유치 현황도 공유했다.

생성형 AI 활용 교육에서는 기획서, 이미지, 영상, 엑셀 함수 제작 등 실무에 즉시 적용할 수 있는 내용을 집중적으로 다뤘다.

또한 신규 직원들이 어려움을 겪는 민원 응대 및 소통 분야에 대해서는 사례 중심의 강의와 전문 강사의 세심한 지도로 공감과 소통의 행정 역량을 강화하는 시간을 가졌다.

특히 투자튜치 현황 공유 시간은 LS전선, 국가AI 컴퓨팅센터 등 주목 받는 대기업 유치 현황을 공유하고, 군민 공감대를 높이기 위해 공직자들부터 자긍심을 가지고 면밀히 준비해 나가자는 내용으로 구성됐다.

참석자들은 향후 RE100 국가산단 지정과 오픈AI·SK데이터센터 등의 해남유치를 위해서 힘을 모으기로 했다.

군 관계자는“이번 교육은 공직자의 태도, 소통, 전문성, 그리고 AI 역량을 종합적으로 강화하는 과정으로 마련됐다”며“디지털 혁신 역량을 겸비한 미래형 공직자 양성을 통해 행정 신뢰도를 더욱 높여가겠다”고 밝혔다.

해남군은 군민들의 AI역량 향상을 위해 맞춤형 교육 프로그램을 운영하고 있으며, 앞으로도 교육 대상을 더욱 확대해, 디지털 혁신을 통한 군민 중심 행정 서비스 실현에 적극 노력해나갈 예정이다.