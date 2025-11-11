3분기 당기순이익 77억원, “실적개선 뚜렷” 리츠 지분 매각, 부채비율 400%대로 감소

[헤럴드경제=정주원 기자] 금호건설이 올해 3분기를 포함해 4개 분기 연속 흑자를 기록, 안정적인 성장세를 이어가고 있다고 11일 밝혔다.

이날 금호건설에 따르면 3분기 연결 기준 매출액은 5234억원, 영업이익 154억원, 당기순이익 77억원을 기록했다. 올해 1~3분기 누적 기준으로는 매출 1조5226억원, 영업이익 373억원, 당기순이익 189억원이었다. 지난해 같은 기간보다 매출과 이익 모두 큰 폭으로 개선됐다. 지난해 3분기 대규모 손실을 반영했던 금호건설은 이후 분기 연속 흑자기조를 이어가고 있다.

재무구조 개선도 함께 진행 중이다. 금호건설은 지난 10월 24일 보유 중이던 부동산투자회사(리츠) 지분을 매각해 약 420억원의 자금을 확보, 유동성을 한층 강화했다.

이번 매각 효과를 반영할 경우 부채비율은 400%대로 낮아질 전망이다. 회사 측은 실적 호조가 지속되는 만큼 향후 부채비율은 추가로 하락할 것으로 내다봤다.

금호건설은 내년에도 성장세가 이어질 것으로 전망한다. 2026년부터는 주요 사업장의 매출 인식이 본격화되고, 신규 수주를 통한 실적 개선이 지속될 것으로 예상된다. 특히 정부의 주택공급 확대 정책에 따라 공공부문 수주 기회가 확대될 것으로 기대된다.

실제로 금호건설은 지난 7월 ‘남양주왕숙’, ‘의왕군포안산’ 등 3기 신도시 민간참여사업에서 우선협상대상자로 선정돼 정부의 주택공급 정책에 적극적으로 참여하고 있다. 이를 바탕으로 공공·민간 주택 부문에서 균형 있는 수주 포트폴리오를 구축, 안정적인 성장을 이어간다는 전략이다.

금호건설 관계자는 “흑자 기조와 재무구조 개선이 동시에 이뤄지며 올해 실적이 예상보다 양호하게 마무리될 것으로 보고 있다”며 “내년에는 수익 기반 성장을 본격화해 시장 신뢰를 높이겠다”고 말했다.