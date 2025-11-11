11일부터 2개월간 ‘모두하나데이’ 지주 출범 20주년 사회적책임 강화 ‘김장나눔’ 등 내년 1월 11일까지 1000원 결제 기부 키오스크 설치

하나금융그룹은 지난 10일 ESG(환경·사회·지배구조) 축제 ‘2025 모두하나데이’ 선포식을 열었다고 11일 밝혔다. ‘사랑의 김장나눔’ 행사도 진행했다.

‘모두하나데이’는 2011년 11월 11일 시작, 올해로 15번째를 맞이하는 하나금융의 ESG 활동이다. 내년 1월 11일까지 약 2개월간 모든 임직원이 다양한 봉사활동에 참여한다.

특히 올해는 금융지주 출범 20주년과 은행 통합 10주년을 맞이해 금융그룹의 사회적 책임에 더욱 힘을 실었다고 하나금융은 강조했다.

2025 모두하나데이 선포식은 발달장애인으로 구성된 전문연주 단체 ‘드림위드 앙상블’의 축하 공연으로 막을 올렸다. 하나금융은 이 자리에서 소상공인, 시니어(장년층), 장애인, 청년, 아동, 청소년 그리고 지역사회를 위해 추진해 온 사회공헌 사업을 공유했다.

선포식 이후에는 하나금융 명동사옥 정문 앞에서 내외빈을 비롯한 임직원들이 열다섯 번째를 맞이하는 ‘사랑의 김장나눔’ 행사를 진행했다. 행사에는 함영주 회장을 비롯한 각 관계사 CEO(최고경영자), 임직원과 그들의 배우자로 구성된 하나가족사랑봉사단이 참석했다. 그 밖에 배성우 롯데웰푸드 본부장 등 약 250여 명도 함께했다.

함영주 회장은 “포용의 마음으로 진심을 담아 어려운 이웃에게 따뜻한 온기를 전달 하겠다”며 “앞으로도 도움이 필요한 취약계층을 찾아 실질적인 도움을 드리고, 하나금융그룹의 나눔 문화가 널리 확산할 수 있도록 앞장서겠다”고 말했다.

김장행사 종료 후 함영주 회장과 임직원들은 청각장애인을 운전사로 고용해 일자리 창출에 기여하고 있는 ‘고요한 M 택시’를 타고, 서울 용산구 후암동 사회복지법인 영락보린원을 찾아 김장김치를 전달했다.

하나금융은 내년 1월 11일까지 손님과 임직원이 함께하는 ESG 활동 ‘모두의 기부 캠페인’을 실시한다. 의류, 인형, 가방 등 물품 기부는 하나은행 대표 모바일 애플리케이션 ‘하나원큐’를 통해 진행한다. 그룹 사옥 로비에 있는 의류 기부함을 통해서도 가능하다. 기부된 물품은 선별작업을 거쳐 판매한다. 수익금 전액은 취약계층 아동들에게 전달한다.

또 그룹 사옥 로비에 1회 1000원씩 카드 결제를 통해 기부할 수 있는 ‘기부 키오스크’도 설치했다. 해당 기부금은 아픈 부모님이나 조부모님을 돌보느라 힘겨운 삶을 사는 가족돌봄아동의 한 끼를 지원하는 데 쓰인다.

그 밖에도 하나금융은 연말을 맞아 ‘하나 산타 캠페인’을 진행한다. 산타에게 쓰는 편지처럼 자신의 선행을 공유하는 캠페인이다. 그리고 그 선행을 모아 하나금융이 대신 취약계층에게 선물을 지원할 예정이다. 김벼리 기자