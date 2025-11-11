미래에셋자산운용은 ‘TIGER 미국나스닥100타겟데일리커버드콜 상장지수펀드(ETF)’ 순자산이 1조원을 돌파했다고 11일 밝혔다.

한국거래소에 따르면 10일 종가 기준 TIGER 미국나스닥100타겟데일리커버드콜 ETF의 순자산은 1조13억원이다. 국내 상장 미국 주식형 커버드콜 ETF 중 최대 규모다.

TIGER 미국나스닥100타겟데일리커버드콜 ETF는 지난해 6월 상장 이후 우수한 수익률과 배당 성장을 기반으로 대표 커버드콜 ETF로 자리매김했다. 10일 기준 연초 이후 수익률은 15.82%다. 국내 상장 미국 나스닥100 추종 커버드콜 ETF 중 1위다.

해당 ETF는 미국 대표 지수인 나스닥100 지수에 투자하며 연 15%의 배당수익률을 목표로 하는 월배당 커버드콜 ETF다. 데일리옵션을 활용해 옵션 매도 비중을 10% 이하로 줄였다. 나머지는 기초 지수 상승에 참여한다.

상장 이후 16개월간 꾸준히 분배금을 지급하고 있다. 최근 나스닥100 지수 상승세와 함께 배당 성장도 이어가고 있다. 문이림 기자