기동함대 창설로 규모 확대 첫 함대급 훈련 한국형 3축체계 작전등 초국가적 위협대응 이지스함 3척등 함정 7척, 항공기 3대 참가 대함전·대잠전·방공전등 군사대비태세확립

[헤럴드경제=전현건 기자] 바닷바람이 강하게 불던 10일 경북 포항으로부터 동쪽으로 70여㎞ 공해 인근. 승조원들의 결연한 눈빛과 힘찬 외침 속에서 정조대왕함(DDG, 8200t급)과 율곡이이함·서애류성룡함(DDG, 7600t급) 등 해군을 대표하는 최정예 이지스구축함 3척이 커다란 선체를 자랑하며 동해에 일렬로 자리 잡았다. 해군의 이지스구축함 3척이 동시 기동훈련에 나선 것은 기동함대사령부(기동함대) 창설 이후 처음이다. 최대 탐지거리 1000㎞ 거리에 달하는 이지스함은 다수의 적 미사일 공격을 탐지·추적·요격할 수 있는 해상 핵심 전력으로 ‘신의 방패’로 불린다.

해군은 창군 80주년을 맞은 11일 남해와 동해에서 첫 함대급 해상기동훈련을 실시해 확고한 군사대비태세를 다졌다고 밝혔다. 이번 훈련은 올해 2월 기동함대사령부(기동함대)가 창설됨으로써 사령관과 함대 참모진이 해상에 전개하는 첫 함대급 해상기동훈련으로 9~11일 진행했다.

이번 훈련은 구축함 왕건함·강감찬함(DDH-Ⅱ, 4400t급), 군수지원함 천지함·대청함(AOE-Ⅰ, 4200t급) 등 함정들도 참가했다.

동서남해 해역을 수호하는 1·2·3함대의 경우 사령관은 육상지휘소에서 전체 훈련을 지휘하고 해상에 전개한 전력은 해상전투단장이 지휘한다.

이번 훈련 주 임무는 해상기반 한국형 3축체계 작전 수행, 한반도 주변 해역에서 기동부대작전 수행, 초국가적·비군사적 위협대응 등으로 구성된다.

함정 7척 모두 해군 기동함대 소속으로 서애류성룡함이 지휘함을 맡아 선두에 나섰다. 김인호 기동함대사령관도 서애류성룡함에 직접 승선해 함대를 진두지휘했다.

종렬진의 형태로 물살을 가르던 함정들은 진영 전환 지시가 떨어지자 서애류성룡함을 가운데 두고 빠르게 좌우로 갈라졌다.

서애류성룡함을 기점으로 왼쪽엔 정조대왕함과 왕건함이, 오른쪽엔 율곡이이함, 강감찬함이 차례로 배치됐고 가운데엔 군수지원함 대청함·천지함이 자리해 위세를 드러냈다.

적 항공기·미사일 요격 능력이 있는 이지스함과 구축함을 좌우 외곽에 배치해 중앙에 있는 고가치 표적을 보호하도록 하는 전술기동이다.

함정들은 서로 300야드(약 274ｍ)까지 근접 기동하면서도 변화무쌍하게 진영을 바꿔갔다.

특히 가장 눈에 띈 함정은 해군 최신예 이지스구축함 정조대왕함이다.

작년 11월 해군에 인도된 정조대왕함은 길이 170ｍ, 높이 48ｍ, 폭 21ｍ로, 우리나라 해군이 보유한 전투함 중에 가장 크다.

정조대왕함은 다른 함정들과 달리 태극기과 아닌 대형 해군기를 달고 있었다.

해군 창설 80주년을 기념해 정조대왕함이 해군을 대표해 해군기를 달았다고 해군 측은 설명했다.

정조대왕함이 다른 함정들과 함께 기동훈련에 참가한 것은 이번이 처음이다.

정조대왕함은 내달 중 전력화될 예정인데 전력화가 이뤄지면 기동함대사에 배속돼 정식으로 작전에 투입될 계획이다.

서애류성룡함 승조원들이 전투배치 방송에 따라 헬멧과 구명조끼를 착용하는 등 일사불란한 대공경계 태세에 나섰다.

전시 상황을 가정해 서애류성룡함이 다수 항공기·유도탄을 탐지하는 가상의 상황을 부여해 실시된 훈련의 한 과정이다.

서애류성룡함 전투통제실에서 가상의 항공기와 유도탄을 SM-2 함대공 미사일로 격추해냈다.

직후 적 미사일이 추가로 탐지되자 SM-2 미사일, 단거리함대공 방어유도탄(RAM), 최후 근접방어무기체계 ‘골키퍼’ 등 거리별 요격체계를 가동해 결국 SM-2 미사일로 모두 잡아냈다.

이날 적 함정을 무력화하기 위한 함포사격도 실시됐다.

사령관의 지시에 서애류성룡함 등 4척의 함정에서 5인치(127㎜) 함포가 큰 소리와 함께 불을 뿜었다. 4척의 함정이 쏜 포탄은 60개에 달한다. 떨어진 표적에선 물기둥이 치솟았다. 사격 종료를 알리는 경적이 울리고 나서야 비로소 굉음이 사라지고 바다는 잠잠해졌다.

기동군수지원작전 훈련도 병행해 함대급 해군 전력이 원해 등 임무 해역에서도 언제든 작전을 수행할 수 있도록 준비했다. 이번 훈련에는 기동함대사령관과 함대 참모진까지 모두 해상으로 총 출동했다.

김 사령관은 “첫 함대급 해상기동훈련을 통해 언제 어디에서나 부여된 임무를 수행하는 기동함대의 작전수행능력을 확인할 수 있었다”며 “유사시 압도적 전력으로 전승을 보장하기 위한 실전적 훈련을 반복해 확고한 군사대비태세를 지속 확립하겠다”고 말했다.