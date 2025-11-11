금융전문매체 더 뱅커·PWM 공동주최

[헤럴드경제=김벼리 기자] 하나은행은 글로벌 금융전문매체 ‘더 뱅커(The Banker)’와 ‘PWM’가 공동 주최한 ‘제17회 글로벌 PB어워드(Global Private Banking Awards 2025)’에서 국가별 최고상인 ‘대한민국 최우수 PB은행’에 선정됐다고 11일 밝혔다.

지난 6일(현지 시각) 영국 런던에서 열린 시상식에서 ‘더 뱅커’는 하나은행이 ▷은퇴설계 및 상속증여 등 종합 자산관리 솔루션 구축 ▷패밀리오피스·글로벌 부동산 투자자문 등 특화 서비스 제공 ▷차별화된 디지털 자산관리 서비스 강화 등 자산관리 부문에서 높은 평가를 받았다고 밝혔다.

하나은행은 지난 2011년 국내 시중은행 최초로 ‘대한민국 최우수 PB은행’에 선정된 뒤 통산 13회째 수상의 영예를 이어갔다고 강조했다.

하나은행 자산관리그룹 관계자는 “올해는 PB(개인 자산관리) 비즈니스 30주년을 맞은 뜻깊은 해로, 손님의 신뢰 덕분에 하나은행이 대한민국 최고의 자산관리 명가로 인정받을 수 있었다”며 “앞으로도 손님 중심의 한 차원 높은 자산관리 서비스로 신뢰에 보답하겠다”고 말했다.