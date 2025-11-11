각 플랫폼 데이터 분석, 광고 효율 극대화 고객 맞춤 마케팅 강화

[헤럴드경제=김현일 기자] LG그룹의 광고계열사 HSAD가 종합광고회사 최초로 아마존과 카카오 플랫폼의 광고를 직접 운영·대행한다. 각 플랫폼으로부터 받은 사용자 데이터를 분석해 맞춤형 광고를 강화한다는 계획이다.

HSAD는 11일 아마존과 카카오의 공식 광고 파트너 인증을 동시에 획득했다고 밝혔다. 이번 파트너 선정으로 각 플랫폼의 데이터를 활용한 정교한 타깃팅이 가능할 것으로 보고 있다.

HSAD는 고객의 구매 단계마다 미디어 채널을 통해 맞춤형 메시지를 전달하는 ‘풀 퍼널(Full Funnel) 마케팅’을 한층 강화할 계획이다. 풀 퍼널 마케팅은 다양한 미디어를 통합 운용해 인지부터 구매, 충성 단계까지 소비자 경험을 관리하며 데이터 분석을 통해 광고 효율을 극대화하는 것이 핵심이다.

HSAD는 아마존 쇼핑 플랫폼으로부터 제공받는 개인화된 데이터와 상품·판매 데이터를 활용해 소비자의 구매 행동을 분석하고, 맞춤형 광고 전략을 수립할 계획이다. 이를 통해 광고주가 글로벌 시장에서 실질적인 매출 성과를 낼 수 있도록 지원한다.

또한 5000만명의 사용자를 보유한 카카오 슈퍼앱(카카오톡, 카카오페이, 카카오쇼핑 등) 생태계에서 개인화된 광고 솔루션을 제공해 브랜드와 소비자의 접점을 강화할 계획이다.

HSAD는 두 플랫폼의 미디어 운영 역량을 바탕으로 AI를 활용한 광고 최적화와 사용자 데이터 정밀 분석을 통해 퍼포먼스 체계를 고도화할 방침이다. 성과를 실시간으로 측정·관리할 수 있는 통합 운영 체계도 마련할 계획이다.

HSAD 관계자는 “향후 글로벌 플랫폼과의 협력을 더욱 확대하고 퍼포먼스 체계를 고도화해 광고 운영의 전 과정을 주도적으로 통합 관리하는 ‘미디어 마스터 에이전시’로서 경쟁력을 높여 나가겠다”고 말했다.