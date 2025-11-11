5대 그룹 비중 52% 돌파 현대차, LG 제치고 시총 3위 등극 리더스인덱스 “반도체 및 조·방·원 계열사 보유 그룹 상위권 부상”

[헤럴드경제=경예은 기자] 코스피가 4000선을 넘어서는 강세장을 이어가면서 대형주 중심의 쏠림 현상이 한층 심화되고 있다. 삼성·SK·현대차·LG·HD현대 등 5대 그룹의 시가총액이 전체 증시의 절반 이상을 차지한 것으로 나타났다.

11일 시장조사업체 리더스인덱스에 따르면 공시대상 대기업집단 소속 상장사 368곳의 합산 시가총액은 올해 초 1661조7387억원에서 지난 3일 기준 3030조5177억원으로 82.4%(1369조원) 늘었다. 같은 기간 코스피·코스닥·코넥스 등 전체 시장 시총 증가율(71.5%)을 크게 웃돈 수치다.

이 가운데 시총 상위 5대 그룹이 차지하는 비중은 연초 45.9%에서 52.2%로 상승했다. 특히 반도체 ‘슈퍼사이클’ 기대감 속에 삼성전자와 SK하이닉스의 주가가 급등하며 삼성·SK 양대 그룹만으로 전체 시장의 40%를 차지했다.

삼성그룹 17개 상장사의 합산 시총은 503조7408억원에서 943조4862억원으로 87.3% 증가하며 시장 내 비중이 21.8%에서 23.8%로 확대됐다. SK그룹은 200조3384억원에서 572조3577억원으로 185.7% 뛰며 비중이 8.7%에서 14.4%로 늘었다.

산업별 흐름에 따라 그룹 간 순위도 요동쳤다. 현대차그룹이 LG를 제치고 3위로 올라섰으며, 두산그룹은 두산에너빌리티를 중심으로 시총이 26조1936억원에서 90조94억원으로 243.6% 급증하며 12위에서 7위로 진입했다. 효성그룹도 7조2596억원에서 27조2498억원으로 275.4% 늘며 순위가 29위에서 15위로 뛰었다.

이와 달리 HL그룹은 2조3989억원에서 2조2420억원으로 줄어 46위에서 56위로 밀렸고, 크래프톤과 태영그룹도 각각 13조원, 9000억원대로 감소했다.

리더스인덱스는 “산업 간 경기 흐름이 엇갈리며 반도체·조선·방산·원전 등 계열사를 보유한 그룹이 상위권을 주도하고 있다”고 분석했다.