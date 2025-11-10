[헤럴드경제(대구)=김병진 기자]대구시는 10일 시청 동인청사에서 발레오모빌리티코리아㈜와 첨단 자율주행 센서의 대량 양산체계 구축을 위한 공장 증설 투자협약을 체결했다.

글로벌 자동차 부품기업인 발레오모빌리티코리아는 첨단 자율주행 센서 핵심기술 고도화와 생산설비 확대를 위해 약 753억원(5200만 달러)의 추가 투자를 결정했다.

이로써 발레오모빌리티코리아의 총투자액은 2022년 대구국가산업단지 1단계 내 첨단 자율주행차 부품 생산구축을 위한 투자(745억원, 5600만 달러)에 이어 약 1500억원(1억 1200만 달러)에 달하게 됐다.

이번 투자를 통해 발레오 그룹은 대구를 자사의 글로벌 첨단 자율주행 센서 생산 거점으로 육성하겠다는 강력한 의지를 보여줬다.

이번 추가 투자 배경에는 대구시가 선제적으로 구축해 온 미래 모빌리티 산업 생태계가 결정적인 역할을 했다.

대구시는 전기차 모터 소부장(소재·부품·장비) 특화단지 선정과 국내 최대 자동차 부품 클러스터를 기반으로, 발레오가 필요로 하는 부품 공급망 안정화 및 생산 효율화에 최적의 환경을 제공하고 있다.

또 경북대, 영남대, DGIST 등의 원활한 우수 인력 수급과 한국자동차연구원 대경지역본부, 지능형자동차부품진흥원 등 연구기관의 적극적인 지원으로 발레오의 첨단 기술 상용화가 한층 가속화되도록 뒷받침하고 있다.

발레오모빌리티코리아는 이번 투자를 바탕으로 2025년 매출 1천억 원 돌파, 2030년까지 6천억 원 이상 매출 달성을 목표로 하고 있다.

초음파 센서·레이더·컴퓨팅 유닛 등 자율주행 핵심부품의 대량 양산체계를 구축하고, AI 기반 자동화 설비를 확충해 글로벌 공급망 안정성과 기술 경쟁력을 강화할 계획이다.

이번 투자는 대구의 자율주행 부품 클러스터 조성 및 미래형 모빌리티 산업 생태계 구축의 촉매제가 되어, 대구가 대한민국을 대표하는 미래 모빌리티 혁신 거점으로 도약하는 데 크게 기여할 것으로 기대된다.

김민규 발레오모빌리티코리아 대표는 “이번 추가 투자로 발레오모빌리티코리아가 대구에서 첨단 자율주행 분야의 글로벌 R&D 및 생산 선도기업으로 확고히 자리잡고 이를 통해 일자리 창출, 지역 협력사와의 동반 성장, 지역 인재 양성 등 대구 경제 활성화에도 기여하겠다”고 밝혔다.

김정기 대구시장 권한대행 행정부시장은 “발레오 그룹이 대구를 기반으로 미래 모빌리티 산업 생태계 확장과 고도화를 선도하는 기업으로 더욱 발전할 수 있도록 행정적·재정적 지원을 아끼지 않겠다”고 말했다.