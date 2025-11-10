‘부자감세’ 지적엔 “일반 투자자 배당기회도”

[헤럴드경제=양영경 기자] 구윤철 부총리 겸 기획재정부 장관은 10일 배당소득 분리과세의 최고세율을 25%로 인하할 경우 연 최대 1900억원 규모의 추가 감세 효과가 발생할 것으로 전망된다고 밝혔다.

구 부총리는 이날 오후 국회 예산결산특별위원회에서 열린 2026년도 정부 예산안 경제부처 심사에 출석해 ‘최고세율을 25%로 낮출 경우 추가 감세 규모는 어느 정도인가’라는 조국혁신당 서왕진 의원의 질의에 이같이 말했다.

그는 “감세 효과에 배당 확대를 통해 들어오는 수익까지 감안해 따지면 약 1700억원에서 1900억원 정도의 추가 감세 효과가 예상된다”고 설명했다.

이어 “배당소득 분리과세율을 낮추면서 세수 감소가 발생할 것이고, 또한 배당이 활성화되는 부분도 있을 것”이라며 “이를 감안하면 추가 (감세 효과는) 2000억원이 안 되는 것으로 본다”고 덧붙였다.

구 부총리는 배당소득 분리과세율 인하가 ‘부자 감세’라는 지적에는 “그런 측면이 있겠지만 전반적으로 배당이 보편화하면서 일반 투자자들이 배당받을 기회도 있다는 점을 감안해달라”고 언급했다.

더불어민주당과 정부는 전날 고위 당정협의회에서 주식시장 배당 활성화를 위해 배당소득 분리과세율을 정부안인 35%에서 민주당 의원안인 25%로 추가 완화하는 방안을 추진하기로 합의했다. 최종적인 세율은 이달 중 국회 기획재정위 조세소위 논의를 거쳐 확정될 예정이다.

구 부총리는 “정부가 특정한 숫자를 갖고 (논의) 하는 것은 아니다. 논의 과정에서 얼마든지 변화는 가능하다”며 “자본시장 활성화 측면에서 좀 더 유연하게 하기로 (당정이) 협의했다”고 설명했다.