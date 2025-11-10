[헤럴드경제=김해솔 기자] 송언석 국민의힘 원내대표는 10일 ‘대장동 항소 포기’ 논란과 관련해 “내일(11일) 우리 의원들이 대검찰청과 법무부에 항의 방문을 할 것”이라며 “시각을 조율 중”이라고 밝혔다.

송 원내대표는 이날 오후 국회에서 의원총회가 끝난 뒤 기자들과 만나 “이번 항소 포기 사태는 대한민국 사법 체계를 파괴하는 중차대한 사태라는 점에 (의원들이) 동의했다”며 이같이 말했다.

그러면서 “정성호 법무부 장관과 노만석 검찰총장 직무대행을 비롯한 항소 포기 외압과 관련된 관계자 전원이 즉각 사퇴해야 한다는 데 의견을 모았다”고 덧붙였다.

아울러 “이 자리를 빌려 다시 한번 김병기 더불어민주당 대표께 말씀드린다. 이번 항소 포기 외압 관련 국정조사를 실시할 것을 다시 한번 제안한다”며 “여야 합의로 오랜만에 처리할 수 있지 않을까 기대하고 있다”고 말했다.

한편 장동혁 대표는 이번 항소 포기가 이재명 대통령 탄핵 사유가 될 수 있다고 주장한 바 있다. 이에 대한 입장을 묻는 말에 송 원내대표는 “이번 항소 포기 외압의 몸통이 이 대통령이라는 데 대해서는 모두가 인식을 함께했다”면서도 “지금 당장 탄핵을 추진할 것인지, 할 수 있을 것인지는 의원들과 좀 더 논의하는 방향으로 정리했다”고 했다.