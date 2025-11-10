민주당 지역위원장 워크숍서 서면축사 “지역위원회와 시·도당이라는 뿌리 튼튼해야”

[헤럴드경제=문혜현 기자] “전 경기 성남 분당 갑, 인천 계양구 을 지역위원장, 대통령 이재명입니다.”

이재명 대통령은 10일 더불어민주당 전국지역위원장 워크숍 서면축사에서 “전국 방방곡곡에서 함께 해주신 지역위원장님들께, ‘집권여당’의 무거운 책임을 함께 나누는 동지로서 또 오랜 동료로서 반가운 마음을 담아 인사드린다”며 이같이 인사를 건넸다.

이날 민주당 지역위원장 워크숍엔 이 대통령 대신 강훈식 대통령 비서실장이 참석해 축사를 대독했다.

지역 정치인 출신인 이 대통령은 내년 6월 지방선거를 약 반 년 앞둔 이날 지역위원회의 중요성과 각 지역위원회의 ‘하나됨’을 강조했다.

이 대통령은 “지역에서 정치를 시작했기에 잘 알고 있다. 지역위원회와 시·도당이라는 뿌리가 튼튼한 정당이어야 ‘국민 행복’의 열매를 맺고, ‘민생 안정’의 성과를 꽃피울 수 있다”면서 “그렇기에 오늘 이 자리에 모여주신 여러분 한 분 한 분의 뜨거운 열망이 ‘국민이 주인인 나라’를 만들 원동력이며, ‘새로운 대한민국’의 든든한 주춧돌”이라고 말했다.

이어 이 대통령은 “지난 70년 굴곡진 현대사의 한복판에서 민주당이 국민과 함께 일궈온 위대한 여정의 중심에 바로 여러분, 지역위원장 동지들이 있다”며 “무한한 열정으로 변화의 바람을 일으켜 온 동지들이 있었기에 민생을 수호하고 국민의 삶을 지키며, 평화의 새 시대를 열어젖힐 수 있었다”고 격려했다.

또한 이 대통령은 “거리와 골목 곳곳에서 국민과 함께 호흡해 온 동지들이 있었기에 내란의 어둠과 민주주의의 위기를 이겨내고 4번째 민주 정부를 굳건히 세울 수 있었다”며 “‘더 나은 나라’를 바라는 동지들의 절박한 마음과 실천이 있기에, 이재명 정부는 앞으로도 대한민국의 성장과 발전을 이끌고, 더 강하고 더 유능해질 수 있다고 확신한다”고 했다.

이 대통령은 이날 “지난 대선에서 증명했듯, 우리는 하나일 때 가장 강하다”고 강조했다.

그러면서 이 대통령은 “같은 뜻을 품고 같은 곳을 향해 가는 동지들을 믿고, 대한민국 대통령으로서의 책무를 더욱 충실하게 이행하겠다. 고맙다”며 축사를 맺었다.