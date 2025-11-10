임직원 30명·꿈도깨비 학생 6명 참여

교보생명은 임직원 30명과 보호아동 성장지원 사업 ‘꿈도깨비’ 참여 학생 6명으로 구성된 ‘교보다솜이 글로벌봉사단’이 라오스 방비엥 지역에서 자원봉사활동을 펼친다고 10일 밝혔다. 봉사단 발대식(사진)에는 조대규(첫 줄 맨 오른쪽) 교보생명 대표를 비롯한 임직원들이 참석했다.

방비엥 지역은 주민 대부분이 농업이나 일용직에 종사하는 저임금 근로자인 낙후 지역이다. 라오스는 1인당 국내총생산(GDP)이 2054달러(약 298만원) 수준으로, 국민의 80%가 빈곤층에 속해 있다. 힌우아쓰아 중·고등학교는 인근 7개 마을 학생이 다니는 지역 내 유일한 중등학교로, 현재 500여명의 학생이 재학 중이나 교육 기반이 열악한 상황이다.

교보다솜이 글로벌봉사단은 5일간 라오스 방비엥에 머물며 교육환경이 열악한 힌후아쓰아 중·고등학교의 교육환경 개선을 위한 활동을 전개한다. 이번 봉사활동에는 교보생명의 보호아동 성장지원사업 ‘꿈도깨비’를 통해 자립을 준비 중인 중·고등학생 6명이 동행해 의미를 더했다. 꿈도깨비는 보호시설 아동의 자립을 지원하기 위한 교보생명 사회공헌 프로그램이다.

교보생명이 국내외 교육환경을 지원하는 배경에는 ‘국민교육진흥’이라는 창립 이념이 자리하고 있다. 신용호 창립자는 1958년 회사를 세우며 세계 최초의 교육보험인 ‘진학보험’을 출시했다.

