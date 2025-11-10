‘세이브 레이스 2025’ 성료

카카오뱅크는 지난 9일 유니세프 한국위원회와 함께 진행한 친환경 기부 마라톤 ‘Save Race(세이브 레이스) 2025’를 성황리에 마쳤다고 10일 밝혔다. 올해 2회째를 맞은 이번 대회에는 총 5000명의 참가자가 서울 상암 월드컵공원에서 가양대교까지 왕복 10㎞ 구간을 함께 달렸다.

‘Save Race’는 환경 보호와 기부를 결합한 국내 대표 친환경 마라톤 행사다. 완주 메달은 폐플라스틱을 재활용해 제작했으며, 참가자 전원에게 제공된 춘식이 키링, 티셔츠, 에코백, 스포츠 타월, 러닝 장갑, 헤어밴드 등도 친환경 소재로 만들었다.

올해는 모집 인원을 확대해 총 5000명이 참가했다. 특히 ‘모임통장’ 고객을 위한 단체 참가 신청과 ‘모임통장 포토존’을 마련해 모임원들이 함께 즐길 수 있는 이벤트로 발전시켰다. 그룹 샤이니의 민호도 기후위기 대응과 미래 세대 지원에 뜻을 함께하며 마라톤에 동참했다.

카카오뱅크는 ‘금융안전센터’ 부스도 마련했다. 참가자들은 사격게임과 OX퀴즈 등 체험 프로그램을 통해 다양한 금융사기 유형과 예방법을 쉽고 재미있게 익혔다.

카카오뱅크는 이날 참가자들이 후원한 참가비 전액을 유니세프에 기부하는 전달식도 진행했다. 전달식(사진)에는 윤호영(오른쪽) 카카오뱅크 대표와 조미진 유니세프 한국위원회 사무총장이 참석했다. 정호원 기자