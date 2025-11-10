지역 소비재 중소기업 5개사 뉴질랜드·호주 수출상담 지원

[헤럴드경제(울산)=박동순 기자] 울산시와 코트라(KOTRA, 대한무역투자진흥공사) 울산지원본부는 지역 중소기업의 해외 판로 개척을 지원하기 위해 9일부터 15일까지 뉴질랜드 오클랜드와 호주 멜버른에 ‘대양주 소비재 시장개척단’을 파견한다.

울산시와 최근 한국 미용 제품과 식품에 대한 수요가 꾸준히 늘고 있는 뉴질랜드와 호주에서 지역 기업의 진출 기회를 확보한다는 전략이다. 이에 따라 현지 시장성 평가를 통해 널리코리아, 지퍼컴퍼니, 원그대로 등 지역 소비재 분야 중소기업 5곳을 시장개척단으로 구성했다.

울산시는 참여 기업들이 구매자와 원활하게 수출상담을 진행할 수 있도록 ▷시장성 조사 ▷계약 성사 가능성이 높은 구매자와의 연결 ▷상담장 임차 ▷현지 통역 등을 지원한다.

파견 기업들은 뉴질랜드와 호주에서 구매자와 1대1 수출 상담을 갖고 제품 경쟁력을 홍보하며 대양주 시장 진출을 모색한다.

울산시 관계자는 “대양주 시장은 한국산 미용·식품 제품의 인기가 높아지고 있는 만큼 지역 중소기업들도 시장을 개척할 수 있도록 지원해 나가겠다”고 말했다.